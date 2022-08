Britisk TV-stjerne til sykehus etter ulykke i Norge

Grand Tour-stjernen, James May, skal ha krasjet inn i fjellvegg i høy hastighet i Tromsø.

KRASJET: James May, her avbildet med makkerne Richard Hammond og Jeremy Clarkson, ble innlagt på sykehus i Norge etter å ha krasjet i høy fart. Foto: Ian West

James May (59) er i Norge for å spille inn en scene til bilprogrammet «The Grand Tour» da ulykken skjedde torsdag.

May og medprogramlederne Richard Hammond og Jeremy Clarkson holdt på å filme et farlig løp i drag-stil i en tunell på en tidligere marinebase, da Mays bil dundret i fjellveggen, skriver The Sun.

Innspillingen til programmet foregår på den tidligere marinebasen Olavsvern i Ramfjord i Tromsø.

TV-stjernen fikk hjelp av ambulansepersonell på stedet, før han ble fraktet til sykehus for behandling.

Ifølge britiske medier skal May ha krasjet i 120 kilometer i timen.

James May har også tidligere vært programleder for Top Gear.

Saken oppdateres!