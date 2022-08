Solgte leiligheten - så kom sjokkbeskjeden

DELER FRUSTRASJON: Linni Meister er fortvilet over situasjonen hun har havnet i etter at hun solgte boligen i Oslo. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

TV-profil og influenser Linni Meister (36) hadde endelig fått solgt leiligheten, og var klar til å flytte til en større bolig sammen med sin sønn, Dennis (12).

Så kom sjokkbeskjeden - kjøperen av leiligheten hadde ikke penger.

– Jeg fikk vite at kjøper ikke hadde penger fem dager før overtakelsen. 70% av tingene er flyttet ut fra leiligheten min, og jeg har tapt mye tid, jobb og inntekt i forbindelse med flytting, sier Meister til God kveld Norge.

TERASSELEILIGHET: Her er annonsen som ble lagt ut på Finn.no i anledning salget av Linni Meisters leilighet i Oslo. Hun har eid terasseleiligheten på 68 kvadratmeter siden 2020. Foto: Faksimile/Finn.no

Influenseren fortviler også over tapt tid og ferie med sin sønn, som under flytteprosessen har vært hos faren sin.

Må selges på ny

Ifølge Meister hadde kjøperen gitt megler feil opplysninger, da i form av å oppføre sin far som kjøper av leiligheten.

Meister forteller at hun har vært i møte med meglerfirmaet, og at det nå ligger an til å bli et dekningssalg av leiligheten.

Et dekningssalg kan vurderes dersom en kjøper misligholder sine betalingsforpliktelser vesentlig. Dette innebærer en heving av kjøpsavtalen, og at leiligheten må selges på nytt.

Meister sier at det heldigvis er kjøper som må betale dekningssalget, og at det påløper renter fra overtakelsesdatoen som er 10. august.

– Jeg forstår at det er en kjedelig situasjon for megler og meglerfirmaet, men litt ydmykhet hadde vært på sin plass. Jeg føler at dette på det sterkeste er dårlig meglerskikk, forteller Meister og legger til at meglerfirmaet er uenige i at dette er delvis deres feil.

Linni Meister ønsker ikke å oppgi navn på verken meglerselskap eller kjøper, men i boligannonsen på Finn.no står meglerselskapet EIE ansvarlig for salget.

Beklager sterkt

Juridisk direktør i EIE Franchise, Nina Fodstad Skumsrud, forteller at de er svært lei seg for situasjonen som har oppstått, og at de har full forståelse for Meister sin frustrasjon.

– Det hender fra tid til annen at en boligkjøper ikke oppfyller sine forpliktelser, og det har dessverre skjedd ved dette salget, forklarer Fodstad Skumsrud til God kveld Norge.

– Da megler ble klar over at kjøper ikke ville være i stand til å betale kjøpesummen, ble kjøper varslet om at dette utgjør et mislighold av avtalen som gir selger rett til å heve. Kjøper ble også varslet om at et slikt mislighold kan føre til økonomisk ansvar for kjøper.

Videre sier hun at det er en svært beklagelig situasjon, men at det ikke er mulig for en eiendomsmegler å forutse et slikt mislighold.

– Vi beklager sterkt at Meister ble informert om misligholdet tett opptil avtalt overtagelse, noe som delvis skyldes at det har vært vanskelig å oppnå kontakt med kjøperen. Om informasjonen hadde blitt gitt på et tidligere tidspunkt, ville situasjonen dessverre vært den samme.

– Jeg har bedt eiendomsmegleren om å gi meg en redegjørelse for hendelsesforløpet, og vårt fokus er å hjelpe oppdragsgiver i den vanskelige situasjon hun har kommet opp i.

Forbrukerrådet har følgende råd til en selger som havner i en situasjon som dette:

JURIST: Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

– Jeg har stor forståelse for at det er kjedelig situasjon å måtte selge boligen på nytt. Når dette skjer vil selger som regel ha rett på erstatning for blant annet meglerkostnader, tap hvis eiendommen oppnår en lavere pris og eventuelt andre, relevante utgifter, sier forbrukerjurist Thomas Iversen, og legger til:

– Dersom megleren har delvis skyld i at kjøpet ikke kunne gjennomføres, for eksempel ved å ikke ha sjekket finansieringen til kjøperen godt nok, bør vederlaget til megleren for første salgsrunde settes ned eller falle bort. Dette må vurderes konkret fra sak til sak.

Takker for støtten

Linni Meister har delt sine frustrasjon med følgerne i sosiale medier, og hun er rørt og takknemlig over all responsen hun har fått.

– Må si jeg er helt overveldet over de hundrevis av meldingene jeg har fått fra følgerne mine , sier hun.

Hun vil også rette en takk til kjæresten, som hun sier er en viktig støtte for henne i denne situasjonen.

Linni Meister kjøpte leiligheten i 2020 til i overkant av 4,9 millioner kroner.

I boligannonsen hadde leligheten en prisantydning på 6,3 millioner kroner.

Da Linni Meister ikke ønsker å oppgi navn på kjøper og salget ikke er blitt tinglyst, har det ikke lykkes God kveld Norge å komme i kontakt med den kjøperen i denne saken.

Som tidligere nevnt ligger det an til at leiligheten nå skal selges på ny.