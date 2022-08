Politiet mistenker at Bergen-brann var påsatt

06. august rykket alle nødetater ut etter melding om brann i et trehus i Marken i Bergen.

MISTANKE: Politiet mistenker nå at brannen i et trehus i Marken i Bergen, var påsatt. Foto: Heine Sandvik Brekke

Fredag opplyser politiet at de mistenker at brannen er påsatt. Det sier politiadvokat Katrine Eikestad til Bergens Tidende.

Lørdag morgen, den 06. august, fikk nødetatene melding om brann i Bergen. Ved halv ni-tiden var brannen slukket, ifølge Vest politidistrikt.



Brannvesenet advarte tidlig om stor spredningsfare.

– Det kommer kraftig røyk ut fra tredje etasje i et bygg. Beboerne der sier at alle skal være ute fra den etasjen som det brenner i, sa vaktkommandør Tore Fanebust ved 11-sentralen.

Like over klokken sju opplyste politiet at det ikke lenger kom åpne flammer fra huset det brant i. 11 personer ble evakuert.