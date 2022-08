Nådeløse Glimt utnyttet grove tabber

Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt (1-4)

Etter en svipptur innom Litauen og Zalgiris for å sikre playoff-billett til Champions League, er Bodø/Glimt tilbake på norsk jord og mot eliteseriemotstand.

Med 20 scorede mål på de siste fem kampene i Eliteserien var det nok mange som forventet en målfest også mot Sarpsborg 08 på ellevte plass. Og bodøværingene skuffet ikke.

Mens sarpingene hadde nok av muligheter til å sette både en og to scoringer selv, men sløste med sjansene, var Glimt langt mer effektive. To mål i første omgang og to mål i andre var mer enn nok til tre fortjente poeng.

– Vi har kommet oss "back to basic" og vært skikkelig gode fra slutten av juni, sa Pellegrino til Discovery+ etter kampen.

Og det har tomålsscoreren rett i. Siden 2-0 seieren mot Aalesund 26. juni har Glimt scoret utrolige 47 mål.

– Det sier litt om kvaliteten til laget, men når vi ser på video så ser vi at vi kunne vi scoret mange flere. Vi slurver litt mot slutten av kampene, men sånn er det jo når man går til pause med 3-, 4- og 5-0. Vi er gode for tiden så vi kan ikke klage, sa eliteseriens toppscorer.

Glimts stjerneskudd

Hjemmelaget gjorde det lenge vanskelig for, og holdt lenge følge med, de regjerende seriemesterne, og kunne godt ha ledet til pause. Men etter snaut 40 målfattige minutter lot hjemmelaget seg overliste.

Først satte Hugo Vetlesen 1-0 etter svakt forsvarsspill, før Anton Saletros rotet bort ballen til nådeløse Amahl Pellegrino som sendte lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Joel Mvuka har blomstret i Glimt i Ola Solbakkens fravær, og har for alvor tatt vare på muligheten. I andre omgang vartet bergenseren opp med nydelig forarbeid, som så mange ganger før, til nysigneringen Lars Jørgen Salvesen som satte inn 3-0.

ELEGANT: Lars Jørgen Salvesen omfavner Joel Mvuka etter å ha fått servert ballen til scoring. Foto: Christoffer Andersen

Tobias Heintz reduserte én gang for de blå og hvite, med en vakker scoring i krysset, og tente et lite håp. Det var før Sarpsborgs midtstopper Magnar Ødegaard sendte en feilpasning rett i beina på Pellegrino. Toppscoreren satte enkelt sitt kanskje letteste mål denne sesongen til 4-1.