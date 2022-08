Sterke reaksjoner etter Rushdie-angrepet: – Vi kan ikke trues til taushet

Den britiske forfatteren Salman Rushdie ble angrepet på scenen under et arrangement i New York fredag.

Flere personer som var tilknyttet distribusjon av boken til Rushdie «Sataniske vers» som ble gitt ut på 1980-tallet, har i ettertid blitt skadet eller drept.

Blant dem var den norske Aschehoug-forleggeren William Nygaard.

– Jeg vet neppe mer enn dere andre, men det er sjokkartet, virkelig. Og jeg håper ikke at han er alvorlig skadet, sier William Nygaard til TV 2.

KNIVSTUKKET: Salman Rushdie er fløyet til sykehus etter å ha blitt knivstukket i halsen under et arrangement i New York fredag. Foto: Joshua Goodman / AP

– Jeg liker selvfølgelig ikke at det er han som blir rammet av denne typen aggresjon, for det må det være. Han er en forfatter som har betydd mye for litteraturen og for brobygging mellom religioner.

– Bringer det opp gamle følelser?

– Dette angår ikke meg, dette angår Salman Rushdie. Vold er alltid noe som bringer en i affekt og jeg syns dette er veldig trist. Han er en venn og sånn sett er dette sterkt.

ATTENTAT: Forelegger William Nygaard ble selv skutt i et attentat i 1993. Han overlevde attentatet, som de fleste kobler til den norske utgivelsen av «Sataniske vers». Foto: Heiko Junge / NTB

– Et symbol på ytringsfriheten

– Rushdie er et symbol på ytringsfriheten og hva det koster å stå opp for ytringsfriheten, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til TV 2.

Selbekk har selv levd med politibeskyttelse etter at han ble truet på livet i kjølvannet av karikaturstriden i 2006. Som redaktør i Magazinet besluttet han å publisere flere omstridte karikaturer av profeten Muhammed, som tidligere hadde stått på trykk den danske avisen Jyllands-Posten.

Publiseringen av karikaturene førte til opprør i store deler av den muslimske verden.

Selbekk er dypt sjokkert etter fredagens angrep på Rushdie, og beskriver det som «helt forferdelig».

– Dette er en mann som har skrevet en roman, et fiksjonsverk, der han har tillat seg å touche et tema i Islam. Det virker som det her sakskomplekset knyttet til blasfemi og voldreaksjoner på ytrings og rundt islam er en sak som aldri forsvinner, sier Selbekk.

FORFERDET: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er dypt forferdet etter angrepet på Salman Rushdie. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Det er foreløpig usikkert hvorfor Rushdie ble angrepet, men Selbekk tror det er dypt nærliggende å tro at det har med Rushdies forhistorie knyttet til boken «Sataniske vers».

– En religion og ett tema kan ikke behandles på en spesiell måte fordi det finnes noen i den religionen som truer med vold fordi de leser noe de ikke liker. Det er et onde og det må vi bekjempe, sier Selbekk.

– Vi kan ikke slutte å bruke ytringsfriheten på den måten vi vil. Vi kan ikke la oss kneble, og vi kan ikke trues til taushet.

– Et symbol på islamkritikk

Styreleder i norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, understreker at hun ikke vet mye om saken, men at dette er veldig urovekkende nyheter.

– Det er lenge siden han og boken har vært oppe i det globale nyhetsbildet. Jeg hadde håpt han kunne slippe dette.

Stavrum sier Rushdie er et symbol på både ytringsfriheten og islamkritikk.

– Historien Rushdie er jo fortsatt en historie vi forteller i tilknytning til spørsmålet om ytringsfrihet og hvilken pris noen må betale.

SYMBOL: Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN, sier at Rushdie er et symbol på islamkritikk. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Utrolig sterkt

– Det er utrolig sterkt og trist å høre at Salman Rushdie er blitt angrepet, sier direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

– Over 30 år etter publiseringen av «Sataniske vers» kan den fremdeles utløse hat og terror fra krefter som vil lukke det åpne samfunnet vi har. Jeg har møtt ham flere ganger i Norge og USA. Her i landet er den fortsatt uløste terrorsaken med drapsforsøket på William Nygaard et nasjonalt traume som vi ikke blir kvitt.