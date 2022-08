– Å, hjertet mitt. Ingen var som han

NIKOPOL, UKRAINA (TV 2): Mens verden holder pusten i frykt for en kjernefysisk katastrofe, er innbyggerne som bor like ved atomkraftverket opptatt av noe helt annet.

TETT PÅ: Byen Nikopol ligger bare noen få kilometer fra Europas største atomkraftverk, Enerhodar, som nå er okkupert av russiske styrker. Innbyggerne blir jevnlig utsatt for artilleriangrep fra den andre siden av elven Dnepr. Foto: Aage Aune / TV 2

Som seks legoklosser ligger reaktorene til kjernekraftverket Enerhodar som perler på en snor, sammen med det karakteristiske kjøletårnet med innsving.

Atomkraftverket treffes av raketter

Innbyggerne i Nikopol, bare fire kilometer unna på vestbredden av Dnipr-elva, er vant til synet.tiden

Det var nemlig det tidligere Sovjetunionen som oppførte Europas største atomkraftverk så tidlig som på 80-tallet.

De siste ukene har både Russland og Ukraina beskyldt hverandre for å angripe anlegget, senest torsdag denne uken slo fem raketter ned nær et lager for radioaktivt materiale inne på området til atomkraftverket.

ATOMFRYKT: Hele verden holder pusten i frykt for en alvorlig atomulykke på grunn av krigen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

FNs generalsekretær, António Guterres, advarte om at skader på kraftverket kan få «katastrofale konsekvenser». Han ber partene stanse den militære aktiviteten umiddelbart, og foreslår å opprette en demilitarisert sone rundt området.

Flere av måleinstrumentene som overvåker strålingen inne på anlegget er slått ut, opplyser Det internasjonale atomerergibyrået, IAEA.

For å være best mulig forberedt har vi utstyrt oss med egen geigerteller og dosimeter som kontinuerlig måler strålingen vi blir utsatt for.

STRÅLESJEKK: Dette instrumentet måler kontinuerlig radioaktiv stråling. Videoen viser verdien for normal bakgrunnsstråling i Nikopol. FOTO: Aage Aune / TV 2

Likevel frykter innbyggerne russiske bomber og granater langt mer enn stråling.

Minst 20 sivile drept og 40 skadet

For det er først den siste måneden at krigen for alvor har rammet Nikopol. Da flyttet russiske artilleristyrker seg til den andre siden av elvebredden.

Siden da har rakettene regnet ned over området. Den siste måneden har 550 hus fått skader, minst 20 sivile er drept og over 40 skadet.

I går smadret russiske Grad-raketter leiligheten til Valerij Novodvorskyis sønn.

I RUINENE: Valerij Novodvorskyi forsøker å rydde ut av den utbombede leiligheten der sønnen ble alvorlig skadet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det var en så kraftig eksplosjon at det var et mirakel at han kom seg ut, forteller Valerij til TV 2.

Valerij viser hvor veggen til naboen var før det smalt. Nå er det bare et stort hull. Deretter peker han utover mot steinrøysen på motsatt side. Der var det både kjøkken, toalett og bad. Nå er det ingenting igjen.

– Beina hans ble skadd og han fikk store skader. De har sendt ham til røntgen, men jeg vet ikke hvordan det går med ham.

Fikk telefon: – Leiligheten din er bombet

Naboen, et par etasjer under, er i ferd med å redde det som reddes kan fra leiligheten. Han forteller at han og familien var på ferie da telefonen plutselig ringte midt på natten.

– De sa leiligheten var bombet. Jeg har fått fri fra jobben i dag for å rydde opp. Jeg håper vi kan få hjelp fra myndighetene.

Ordene stanser opp og mannen begraver ansiktet i T-skjorten.

– Kanskje en engel beskyttet oss, sier han gråtkvalt mens han tørker bort tårene.

Mistet ektemannen

I løpet av et par timer i byen ser TV 2 flere titalls leiligheter med hull i vegger og tak - alle skadene er vendt mot elvebredden, som russiske styrker kontrollerer.

På bakken utenfor en av boligblokkene ser vi restene av det som ser ut som en grad-rakett.

For ektemannen til Ludmila Shyshkina (74) endte angrepet for noen dager siden i tragedie.

– Han ble truffet direkte av raketten, forteller hun. Den traff sengen hans og beina ble revet av.

DREPT: Ludmila Shyshkina mistet ektemannen sin i et russisk rakettangrep mot Nikopol. Han ble 81 år gammel. Foto: Aage Aune / TV 2

Den fem etasjer høye boligblokken ble bygget på 70-tallet under Sovjet-tiden. Vi går opp trappen som er dekket av glasskår og murpuss. Leiligheten til Ludmila og mannen lå i øverste etasje.

Nå er veggene og taket på hjemmet deres sprengt bort. Vi kan se rett over på atomkraftverket fire kilometer unna.

– Ikke drakk han, ikke røykte han og han var alltid snill med barna, fortviler Ludmila.

– Å, hjertet mitt! Ikke sant at ingen var som han? sier hun til naboene. De lurer på om begravelsen har funnet sted.

– Nei, den er klokken 15.00 i dag, forteller Ludmila.

Frykt for ny Tsjernobyl

Men krigføringen rundt atomkraftverket, som er det største i Europa, kan i verste fall føre til den verste radioaktive katastrofen siden Tsjernobyl i 1986.

ØDELEGGELSER: Dette er restene av en boligblokk som kom under beskytning fra russiske styrker ved atomanlegget. Foto: Aage Aune / TV 2

Russland tok kontroll over kraftverket tidlig i invasjonen. Det er fremdeles ukrainsk personell som står for driften. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har advart om at arbeiderne jobber under vanskelige og stressende forhold.

Ifølge presidenten i det statlige ukrainske atomenergibyrået Energoatom, Petro Kotin, er Russlands plan å koble kjernekraftverket til det russiske strømnettet. Det er en teknisk vanskelig prosess, sier han til nyhetsbyrået Reuters:

– Planen deres er å skade alle linjene fra Zaporizjzja kjernekraftverk. Etter det vil ikke kraftverket være koblet på det ukrainske strømnettet.

Det gjør Kotin bekymret for vinteren. Han sier at det haster å få russerne bort, slik at infrastrukturen kan gjenoppbygges. Kraftverket sørget for rundt 20 prosent av Ukrainas energibehov før krigen.

OPPRYDNING: Mange boligblokker i Nikopol har fått alvorlige skader etter vilkårlig russisk beskytning. Nå forsøker innbyggerne å rydde opp så godt de kan.

Russland beskyldes for å bruke kjernekraftverket som et «skjold».

– Selvfølgelig kan ikke ukrainerne skyte tilbake uten at det skjer en forferdelig ulykke som involverer kjernekraftverket, har USAs utenriksminister, Antony Blinken, uttalt.

For Valerij Novodvorskyis og de andre innbyggerne i Nikopol gjelder det bare å holde motet oppe.

– Vi må bare stå i det. Det er ingen annen måte. Hva skal vi gjøre? Dersom vi mister motet vil det ikke lengre være noe liv. Så lenge vi lever vil vi kjempe, sier han oppgitt.