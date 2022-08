Sammenlagtvinner fraktet bort i ambulanse etter velt

Flere ryttere skadet seg stygt og fikk medisinsk hjelp etter velt under den fjerde etappen.

Alexandra Manly (Team BikeExchange Jayco) vant den fjerde etappen i Tour of Scandinavia. Marianne Vos, som har tatt de tre foregående etappen, måtte se seg slått fredag.

– Det er surrealistisk, sier Manly til TV 2 etter målgang.

Men det gikk ille for flere ryttere under den fjerde etappen. Tre kilometer før mål gikk Demi Vollering (Team SD Worx) og flere ryttere ned i et velt og skadet seg stygt.

Vollering ble sjekket av ambulansepersonell etter veltet. Hun ble så fraktet bort i ambulanse.

– Hun er en av de store favorittene i sammendraget. Det er kritisk, sa TV 2s kommentator Magnus Drivenes etter veltet.

Også Niamh Fisher-Black (Team SD Worx) ble kjørt bort i ambulanse med mulig brudd i kragebeinet.

– De krasjet og slo seg ganske hardt. For Fisher-Black må vi sjekke status på kragebeinet og skulderen, sier teamets lagleder Lars Boom til TV 2.

– Det viktigste er at de har det bra. Det er viktigere enn om de starter i morgen, legger han til.

Ysland med lårskade

Med 36 kilometer igjen var tre danske ryttere, Malin Eriksen (det norske landslaget) og Anne Dorthe Ysland involvert i et velt.

– Jeg tror de klarte å unngå stolpene, men det er ikke bra. Heldigvis er alle tilbake på sykkelen. Ysland har fått et kraftig skrubbsår på låret som ikke ser særlig bra ut. Eriksen ser ut til å ha kraftig vondt i høyre skulder, sa TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes etter veltet.

– Vondest i skinka og litt slått i nakken. Men jeg tror det meste er skrubbsår, sier Ysland til TV 2 etter etappen.

Uno-X-rytteren håper hun er klar til å stille til start lørdag. Da skal kvinnene sykle fra Vikersund til Norefjell. Etappen går over 132,9 kilometer og starter klokken 10.35.