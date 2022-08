Poliovirus påvist i kloakken i New York

Det er funnet poliovirus i kloakken i New York etter at den smittsomme sykdommen ble påvist nord for storbyen for noen uker siden, opplyser helsemyndighetene.

VIRUS: I sommer ble det første poliotilfellet på flere tiår registrert i USA. Nå er viruset, her avbildet i et mikroskop i 1964, påvist i kloakken i New York. Foto: Arkivfoto: Dr. Karp / Emory University / CDC / AP / NTB

Virusfunnet i kloakken antyder at det har forekommet lokal spredning, sier helsemyndighetene i New York by og delstaten med samme navn.

Helsekommissær Mary T. Bassett i delstaten sier funnet av poliovirus i vannprøver fra byen er foruroligende, men ikke overraskende.

– Dette utgjør en reell risiko for New Yorks innbyggere, men er veldig enkelt å forsvare seg mot: ta vaksine mot polio. Med polio i omløp i samfunnet er det ikke noe som er viktigere enn å vaksinere barn og beskytte dem mot dette viruset, sier helsekommissær Ashwin Vasan i New York by.

– Polio kan unngås, og det at den dukker opp igjen, bør sees som et varsel om at vi alle må handle.

For en uke siden ble uvaksinerte barn og voksne i storbyen bedt om å vaksinere seg så raskt som mulig for å unngå at den potensielt dødelige sykdommen sprer seg. Det var da påvist smitte i avløpsvann i sju fylker i delstaten.

En uvaksinert voksen person i fylket Rockland var bekreftet smittet og hadde fått lammelser. Dette var det første poliotilfellet i USA på flere tiår.