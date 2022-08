Utvidet tiltale mot Kristian Valen

Rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen er utsatt, som følge av at politiet har utvidet tiltalen. Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse.

– Vi mottok onsdag denne uken en utvidet tiltale, noe som medførte at det ikke var mulig å gjennomføre rettssaken som planlagt, sier Valens forsvarer Bernt Heiberg i advokatfirmaet Elden til Nettavisen.

Ifølge VG sier Heiberg at den utvidede tiltalen medfører behov for betydelig mer bevisførsel fra Valens side.

– Politiet estimerer selv at den nye tiltalen krever dobbelt så lang tid i retten, sier Heiberg.

Valen skulle opprinnelig møte i Oslo neste uke. Ny dato for rettssaken er foreløpig ikke kjent. Han er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse etter at politiet fant et halvautomatisk gevær i hjemmet hans i februar 2020.

Det er i tillegg inndratt minst 34 våpen, og politiet har gjort beslag av tabletter med narkotiske virkestoff, ifølge VG.