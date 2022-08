Haaland og Hegerberg nominert til Gullballen

Saken oppdateres!

17. oktober skal den årlige prisen, Ballon d'Or, deles ut til fotballspilleren som er kåret til verdens beste. Det kan bli Erling Braut Haaland.

Manchester Citys superspiss er én av 30 spillere som kan vinne den prestisjetunge prisen.

Det er fotballmagasinet France Football som deler ut prisen, og vinneren blir stemt frem av landslagskapteiner, trenere og sportsjournalister.

Spillerne stemmes på etter tre kriterier.

1. Individuell prestasjon

2. Lagprestasjon

3. Fair play

I mars ble det annonsert at reglene for avstemning endres. Nå skal prisen deles ut på bakgrunn av prestasjoner over en vanlig sesong, fra august til juli. Tidligere har prisen vært basert på prestasjoner over ett kalenderår.

Andre endringer er at kun de første 100 nasjonene på FIFA-rankingen kan avgi stemme.

Haaland var nominert til prisen i 2021. Da havnet jærbuen rett utenfor topp ti, på en ellevte plass, foran spillere som Neymar, Luis Suárez, Bruno Fernandes og Harry Kane.

Årets nominerte er:

Joshua Kimmich (Bayern München), Mohamed Salah (Liverpool), Christopher Nkunku (Leipzig), Rafael Leão (AC Milan), Thibaut Courtois (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Luis Díaz (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Vinicius jr. (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Heung-Min Son (Tottenham), Fabinho (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Sadio Mané (Bayern München), Darwin Núñez (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Kevin De Bruyne (Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Sébastien Haller (Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Dusan Vlahovic (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), João Cancelo (Manchester City) og Kylian Mbappé (PSG).

Det betyr at Lionel Messi for første gang siden 2006 ikke er nominert. Argentineren stakk av med prisen for syvende gang i fjor. Det gjør argentineren til tidenes mestvinnende, foran Cristiano Ronaldo med fem.

SYV GULLBALLER: Lionel Messi har blitt kåret til verdens beste fotballspiller hele syv ganger. Sist gang i 2021. Foto: BENOIT TESSIER

Kan vinne prisen for andre gang

Også Ada Hegerberg er nominert på kvinnesiden, og er blant de 20 som kan vinne Ballon d'Or Féminin, som deles ut samme dag som for herrene.

Hegerberg var tidenes første spiller som ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller tilbake i 2018, da prisen ble delt ut for første gang.

27-åringen vant denne sesongen Champions League med Lyon for sjette gang, og er turneringens toppscorer gjennom tidene med 59 mål.

TIL TOPPS: Ada Hegerbergs Lyon vant Champions League i 2022. Foto: MARCO BERTORELLO

I 2021 var det Caroline Graham Hansens lagkamerat i Barcelona, Alexia Putellas, som stakk av med den prestisjetunge prisen.

De andre nominerte er:

Alexandra Popp (Wolfsburg), Aitana Bonmatí (Barcelona), Wendie Renard (Lyon), Alex Morgan (San Diego), Beth Mead (Arsenal), Asisat Oshoala (Barcelona), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Millie Bright (Chelsea), Trinity Rodman (Washington), Selma Bacha (Lyon), Fridolina Rolfö (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Lucy Bronze (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Christiane Endler (Lyon), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Kadidiatou Diani (PSG), Catarina Macario (Lyon) og Alexia Putellas (Barcelona).