Nødløsning for studenter: Her kan du bo gratis

Stiftelsen Anker Studentbolig har fremdeles over tusen studenter på venteliste. Nå tilbyr de gratis husly for dem som mangler sengeplass.

På mandag er det skolestart for tusenvis av studenter over hele Norge. Fortsatt står flere tusen på ventelister for å få studentbolig.

Svein Hov Skjelle er administrerende direktør i stiftelsen som eier Anker. Han forteller at de blir nedringt hver dag av desperate studenter, som ennå ikke har funnet seg en bolig.

Anker studentbolig forvalteren av 1 800 studentleiligheter i Oslo.

Fra søndag tilbyr de ledige senger på sovesaler for studenter som fortsatt ikke har et sted å bo til studiestart - helt gratis. Det er plass til 30 stykker, og i første omgang gjelder ordningen til 31. august.

– Vi vet at dette har blitt gjort før, så dette er på en måte vårt bidrag en kort periode for å finne en løsning, sier Skjelle.

NØDLØSNING: Svein Hov Skjelle sier at dette er en nødløsning for å hjelpe der de kan. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Tøft marked

Ifølge Norsk studentorganisasjon mangler det 15.000 studentboliger over hele landet. Det siste året har i tillegg utleieprisene i Norge gått opp 4,2 prosent, ifølge Eiendom Norge.

– Det er jo ikke ideelt for en student å begynne studenttilværelsen på en sånn seng, men hvis man ikke har noen alternativ, er det helt sikkert å foretrekke framfor å bo i bil eller et annet sted, sier Skjelle.

De har allerede fått flere henvendelser fra studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet.

SENGENE: Anker hostel leier vanligvis ut sengene til turister. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ser på løsninger for studenter

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik(Sp) inviterte fredag flere aktører i leiemarkedet til et møte for å diskutere utfordringene i leiemarkedet.

– Det handlet om å se om det er noe vi kan legge til rette for for å få bedre informasjon om boliger som er tilgjengelige og samarbeide bedre mellom ulike aktører sånn at alle skal få seg et trygt sted å bo, sier Gjelsvik til TV 2.



Skjelle i Anker er spent på hvor stor pågang de får på sine gratisplasser.

– Vi håper tilbudet blir både kortvarig og lite brukt, men det ser dessverre ut som ganske mange har behov for det, sier Skjelle.