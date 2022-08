I denne kommunen slipper innbyggerne høye strømpriser

I Tokke kommune i Telemark har kommunestyret bestemt at prisen på strøm ikke skal koste mer enn 38 øre per kwt.

FORNØYD: Næringslivet i Tokke nyter godt av maksprisen på strøm. For hotelldirektør Filip Åbom ved Dalen hotell er det avgjørende. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kraftkommunen Tokke ligger inne i landet, opp mot fjellene innerst i Telemark.

I 1961 åpnet daværende statsminister Einar Gerhardsen det som den gang var Norges største kraftverk. I dag er systemet bygd videre ut, det består av flere vannmagasiner og kraftverk. Til sammen står kraftsystemet i Tokke-Vinjevassdraget for 3-4 prosent av hele kraftproduksjonen i Norge.

FIRE GENERATORER: Under gulvet strømmer vannet gjennom Francis-turbinene til kraftverket. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Enighet om makspris

TV 2 får en kjapp omvisning av kraftverksjef Hallgeir Kleiv. Han forteller at de produserer lite for tiden fordi de er pålagt å spare på vannet. Også han, som bor i kommunen, nyter godt av at det er makspris på strøm i bygda.

– Jeg synes det er et bra tiltak. Det er nok mange i nabokommunene som misunner oss dette i dag, sier han til TV 2.

Ordfører Jarand Felland fra Senterpartiet forteller at det er enighet i kommunestyret om maksprisen. Og han roser fremsynte politikere som for 100 år siden vedtok lover som sikret at deler av kraftproduksjonen skulle tilfalle kommunene der kraften ble produsert.

FORNØYD: Sjefen for Tokke kraftverkgruppe liker maksprisen på strøm. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi får ti prosent av den kraften som produseres til kostpris. Den kan vi gjøre som vi vil med. Og her i Tokke har vi bestemt at den skal videreselges til innbyggerne for maks 38 øre per kwt. Og så kommer moms og nettleie i tillegg, forteller han til TV 2.

Populært

Kommunen kjøper strømmen for 12 øre fra Statkraft, som eier Tokke kraftverkgruppe. Det betyr at kommunen fremdeles tjener 26 øre per kwt når de selger den videre til innbyggerne. Med dagens strømpris har de regnet ut at de går glipp av inntekter på ca 15 millioner kroner i år. Hvis de hadde solgt den videre til spot-pris.

– Men dette er en politisk prioritering som kommunestyret har vedtatt. Og som det er stor enighet om at vi skal fortsette med her i kommunen, sier Fjelland til TV 2.

SYKKEL: Ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland (Sp) vil fortsette med makspris på strøm i kommunen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I Tokke sentrum bekrefter innbyggerne at det er populært. Alle TV 2 møter skryter av maksprisen.

– Fantastisk, utbryter Bjørg Åse Bygland, når vi spør om hva hun mener om maksprisen på strøm i Tokke. Og hun legger til at det også er mye annet bra i kommunen.

Det samme sier Olav Vindal, som stikker hodet ut av vinduet i sin 60 år gamle Volvo Amazon.

– Dette er fantastisk. Ingenting er bedre enn lav fastpris i disse dager, sier han.

Lav vannstand

Tokke-Vinjevassdraget forsyner hele 13 forskjellige kraftverk i Vestfold og Telemark med vann.

Et av magasinene, Botnedalsvatn, er nesten tomt for vann. Men på tross av svært lav vannstand, opprettholdes den samme maksprisen. Vannstanden påvirker ikke dette i det hele tatt.

TØRT LAND: Utsetting av båt blir umulig med dagens lave vannstand i Botnedalsvatn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ordfører Fjelland forteller at de får 40 GWH i året fra kraftverket, uavhengig av vannstanden. Alle strømkunder i bygda har samme makspris, uavhengig om du har hytte eller driver næring.

På det ærverdige Dalen Hotel forteller direktør Filip Åbom at maksprisen er helt avgjørende for dem.

– Vi får forutsigbarhet og stabile utgifter. Vi vet hva vi har å forholde oss til. Uten maksprisen ville vi ha hatt store utfordringer med dagens strømpris, forteller han til TV 2.

Gullgruve

Inne på kraftverket er de i gang med å skifte ut en transformator. Den har stått i kraftverket siden det ble åpnet i 1961.

Kraftverksjefen unnskylder rotet i det han viser oss rundt. Under gulvet har han fire turbiner som betjenes av vann som kommer i en 17 km lang tunnel gjennom fjellet.

Det var store investeringer som ble gjort da kraftverket ble bygget, men i dag gir det stor gevinst for både for Tokke kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og for Statkraft.

– Dette er vår gullgruve, innrømmer både ordføreren og kraftverksjefen, der vi står i tunnelen innerst i Bandak-kanalen, der vannet slippes ut og fortsetter å betjene enda flere kraftverk på sin vei nedover mot Oslofjorden.