Tabelltipset: Dette laget vinner LaLiga

LaLiga sparkes i gang fredag kveld.

Vi har fremdeles store spørsmål knytta til mange av lagene, men det er likevel tid for å legge hodet på blokka.

Her er TV 2s tabelltips for LaLiga 2022/23.

TABELLTIPS: Mina Finstad Berg har levert TV 2s tabelltips for LaLiga-sesongen. Foto: Erik Edland / TV 2

Gullkampen

Barcelona har hatt et av de sterkeste overgangsvinduene i hele Europa, hvis vi kun ser på det sportslige.

De har hentet inn Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié og Andreas Christensen, i tillegg til stortalentet Pablo Torre. De har foreløpig ikke mistet noen viktige nøkkelspillere, selv om ingen vet hvor Frenkie de Jong spiller når overgangsvinduet stenger.

Den gode nyheten for alle som er glad i Barcelona er at flere av spillerne de har hentet i sommer kan gå rett inn og forsterke laget markant. Den dårlige nyheten er at Barcelona fremdeles ikke har fått klarsignal fra LaLiga til å registrere disse spillerne for spill i LaLiga. Barcelona er imidlertid overbevist om at de skal klare å få det økonomiske puslespillet til å gå opp.

I mitt tabelltips forutsetter jeg derfor at Barcelona får registrert alle de nye kjøpene sine. Og da er de mine favoritter til å ta seriegullet, selv om jeg syns det nå er veldig jevnt mellom de evige rivalene Barcelona og Real Madrid.

KJØPEFEST: Robert Lewandowski, Raphinha og Andres Christensen har alle flyttet til Barcelona i sommer. Foto: PAU BARRENA

Real Madrid har lagt en tilnærmet perfekt sesong bak seg. Med seriegull, Champions League-trofé og unge stjerner som virkelig markerte seg har de mye å leve opp til denne sesongen. I Antonio Rüdiger har de fått enda et meget solid alternativ på stopperplass og med Aurelién Tchouaméni har de nå en ung og lovende midtbanetrio som på sikt kan erstatte supertrioen som har styrt skuta på midtbanen i årevis.

Det store spørsmålet er om Karim Benzema kan levere nok en kanonsesong. Franskmannen var helt enestående forrige sesong og bør være favoritt til å vinne Ballon D’Or. Per nå mangler imidlertid Real Madrid noen som kan erstatte Benzema hvis han skulle bli skadet eller kroppen trenger hvile. Superspissen blir tross alt 35 år i desember.. Det er grunnen til at jeg akkurat nå, tre uker før overgangsvinduet stenger, har Barcelona hårfint foran Real Madrid i mitt tabelltips.

JUBEL: Real Madrid har allerede vunnet sesongens første trofé. Foto: JAVIER SORIANO

Atlético Madrid var blant lagene som skuffet mest forrige sesong. De startet sesongen som tittelforsvarere, men var altfor ofte en skygge av seg selv. Til og med Jan Oblak var tidvis en blek kopi av den keeperen som har vært en av verdens aller beste keepere i årevis.

Jeg tror det bor mye mer i Simeones lag enn det de fikk vist i fjor, men jeg tror ikke det holder til å ta seriegull. De bør imidlertid klare topp fire med grei margin og kapre tredjeplassen.

UNDERDOGS: Atlético Madrid er det eneste laget som muligens kan utfordre Barcelona og Real Madrid, tror Mina Finstad Berg. Foto: Manu Fernandez

Drømmen om Europa

Hvem som slår følge med de tre store til Champions League er et langt mer åpent spørsmål.

Sevilla så i perioder ut som en reell tittelutfordrer forrige sesong, men gikk helt tom for damp i løpet av vinteren. Deres viktigste styrke forrige sesong var defensiv soliditet. Offensivt var de langt mindre inspirerende.

Toppscoreren deres forrige sesong var Rafa Mir med ti mål. De har hentet Isco fra Real Madrid, og hvis han kan finne tilbake til den spilleren han var for noen år siden kan det få fart på det offensive spillet. Men det er et stort hvis.

Når de i tillegg har solgt både Jules Koundé og Diego Carlos, tror jeg det blir vanskelig for Sevilla å kapre fjerdeplassen denne sesongen. Jeg har dem derfor utenfor topp fire.

STJERNESIGNERING: Isco har byttet ut Real Madrid med Sevilla i sommer. Foto: MARCELO DEL POZO

Det laget jeg akkurat nå syns ser ut som de har best muligheter til å kapre en Champions League-plass er Villarreal. De var et av de største mysteriene forrige sesong.

I den samme perioden som de slo ut Juventus og Bayern München fra Champions League tapte de mot Cadíz og Levante i LaLiga. Nå som Champions League er byttet ut med Conference League tror jeg de skal ha langt bedre muligheter til å hevde seg i LaLiga. Foreløpig har de klart å beholde nøkkelspillerne sine. Da er det nok kvalitet i dette laget til å kunne ta fjerdeplassen.

OVERRASKET: Villarreal tok seg helt til semifinale i Champions League forrige sesong.. Foto: CHRISTOF STACHE

Et annet lag som også kan melde seg på i den kampen er Real Betis. I likhet med Barcelona har det et økonomisk puslespill som må på plass før de får registrert både nye signeringer og forlengelser av gamle kontrakter. Det gjenstår å se om de kommer seg i mål uten å måtte ofre en av stjernene som gjorde Betis til et av de morsomste lagene å følge forrige sesong.

Blant lagene litt lenger bak, er Valencia det laget jeg er mest spent på. De har sagt takk og farvel til Bordalás og har ønsket Gennaro Gattuso velkommen på trenerbenken. Det kan gå absolutt alle veier, men det er positivitet å spore etter sesongoppkjøringen.

De har mistet Gonçalo Guedes til den portugisiske kolonien i Wolverhampton. Det er et stort tap, men jeg tror likevel Valencia kommer til å gjøre det bittelitt bedre enn forrige sesong.

SOMETIEMS MAYBE GOOD, SOMETIMES MAYBE SHIT: Gennaro Gattuso er klar for LaLiga, og hvordan det skal gå er Mina Finstad Berg sært spent på. Foto: JOSE JORDAN

Et annet lag jeg tror kan bite godt fra seg er Espanyol. De ble 14. plass i returen til LaLiga forrige sesong. I år tror jeg de kan klare å lure seg inn i topp ti. Enn så lenge er Raul de Tomas fortsatt Espanyol-spiller. I tillegg har de fått inn Joselu, som scoret hele 14 mål for et elendig Alavés forrige sesong.

På trenersiden har de hentet Diego Martínez, trollmannen som for noen år siden tok Granada fra ingenmannsland i Segunda til kvartfinale i Europa League.

Kampen mot nedrykk

De tre nyopprykkede lagene denne sesongen er Alméria, Real Valladolid og Girona.

Jeg tror Alméria og Real Valladolid har best sjanser til å unngå nedrykk. De endte begge på 81 poeng forrige sesong i Segunda, og Alméria tok førsteplassen på innbyrdes oppgjør. Girona endte helt nede på sjuende plass og kom seg inn i LaLiga via play-off.

Alméria har hentet flere veldig spennende unge talenter i sommer. De eies av Turki Al-Sheikh fra Saudi-Arabia. Noe av det første som skjedde etter at han tok over klubben var at de sprengte banken for å hente Darwin Núñez. Etter én sesong i Alméria ble uruguayaneren solgt videre med solid fortjeneste. Erstatteren var Umar Sadiq, som har hatt to meget gode sesonger i Segunda. Han jaktes nå av flere store klubber og kan enten skyte Alméria ut av nedrykksstriden denne sesongen eller bringe inn såpass mye penger at de kan hente solide forsterkninger innen overgangsmarkedet stenger.

EIER: Turki Al-Sheikh fra Saudi-Arabia eier Alméria. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Real Valladolids eier er en langt mer kjent og elsket mann. Det er nemlig ingen ringere enn Ronaldo Luís Nazário de Lima, også kjent som “den ekte Ronaldo”. Brasilianeren kjøpte klubben i 2018, og etter ett år i Segunda er de nå tilbake igjen på øverste nivå. De var det mestscorende laget i Segunda forrige sesong, mye takket være Shon Weissman. Han er ute med skade nå ved sesongstart, men blir ekstremt viktig for Valladolids håp om å berge plassen.

LEGENDE: Real Valladolid-eier Ronaldo er en populær mann i LaLiga. Foto: ALBERT GEA

Girona er en del av City Football Group, og har som vanlig fått inn et par spillere fra Manchester City på lån. Christhian Stuani var i fyr og flamme forrige sesong og ble Segundas toppscorer med 24 mål. Jeg tror imidlertid verken en superveteran fra Uruguay eller leiesoldater fra Manchester City er nok til å overleve i LaLiga.

MÅLMASKIN: Christian Stuani må levere for at Girona skal holde seg. Her fra et LaLiga-oppgjør mot Real Madrid i 2017. Foto: JUAN MEDINA

Cadíz berget plassen forrige sesong med ett poeng etter en sesonginnspurt der de slo Barcelona og spilte uavgjort mot både Real Madrid og Sevilla. Laget fra en av Spanias aller eldste byer lever på lånt tid i LaLiga, og til våren tror jeg det blir retur til Segunda. Det samme gjelder Mallorca. De reddet plassen med et nødskrik forrige sesong, men jeg tror ikke de klarer å gjenta bragden denne gangen. De slet voldsomt offensivt forrige sesong. Salva Sevilla var en av toppscorerne forrige sesong med fem mål, og nå har midtbaneveteranen forlatt klubben. Jeg spår en tung sesong for gjengen fra ferieøya.

Tabelltipset:

1. Barcelona

2.Real Madrid

3. Atlético Madrid

4. Villarreal

5. Real Betis

6. Sevilla

7. Real Sociedad

8. Valencia

9. Athletic

10. Espanyol

11. Osasuna

12. Getafe

13. Celta Vigo

14. Rayo Vallecano

15. Elche

16. Almeria

17. Real Valladolid

18. Girona

19. Mallorca

20. Cádiz