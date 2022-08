«Mike» skulle bli fysio – nå synger 10.000 navnet hans i Spektrum

– Du er basketballfan, eller?

Marte Bratberg besøker det sagnomsuste «hjørnet til Mike», som Karpe synger om i deres nyeste låt «BigPapaGoat».

– Jeg ville bli NBA-proff, men jeg skjønte kjapt at det ikke var «meant to be». Alle plakatene her er fra barndomsrommet mitt, som mamma har spart på, sier Michael «Mike» Ray VC Angeles.

Han åpnet nylig restauranten «Mikes Corner» midt i mellom high end-butikker og fine dining-restauranter i nye Oslobukta.

ALLTID BEREDT: Mike bærer alltid rundt på det gule kameraet sitt, klar til å fange øyeblikket. Foto: Martin Habbestad

– Oslobukta er veldig fint, kall det gjerne «high end». Da er det fint å ha en sjappe her som er mer nedpå, det er en fin kontrast. Jeg merker at alle typer folk kommer hit, og det er stas, forteller Angeles.

Han beskriver den siste tiden, etter Karpe låta, som «helt kaos».

– Merchen har blitt rivd bort, og folkene på kjøkkenet og i baren jobber ræva av seg. Det er jo ti ganger Spektrum og Karpe-feber i Oslo. Folk står i kø i tre-fire timer for Karpe-merch, så kommer de hit og spiser. Det er helt sykt, sier fotografen.

PAPPA: Gani Angeles har netopp pensjonert seg og tilbringer mye tid på hjørnet til sønnen. Foto: Martin Habbestad

Har blitt far

Selv om Magdi synger at han er på hjørnet til «Mike», så handler låta om noe helt annet.

– Den handler egentlig om at jeg har blitt far, og at man har noen i hjørnet sitt. Så det er veldig gøy, man blir jo rørt, sier Angeles som ble pappa for åtte uker siden.

Låta, som akkuratt nå er nummer seks på Spotify i Norge, skulle egentlig ikke publiseres. Men «Mike» er en av få som får være med Karpe i studio, og i samråd med managementet så «leaka» han først låta. Deretter slapp han den ut, og folket elsket den. Nå synger hele Spektrum navnet hans på hver av Karpes ti konserter.

– Det er helt sykt. Jeg forstår det egentlig ikke, det er surrealistisk.

Hvordan det høres ut kan du se i videovinduet øverst.

KIOSK: Mike ville at hjørnet hans skulle se ut som en kiosk på Filipinene, som har spilt en stor rolle i oppveksten hans. Foto: Martin Habbestad

Sendte melding til Chirag

Da Angeles skjønte at han ikke kom til å bli basketproff, så valgte han heller å studere fysioterapi, for å kanskje kunne jobbe med et NBA-lag. På si så tok han bilder av artister og startet en blogg.

– I 2008 så startet jeg en blogg. Tilfeldigvis så drev vennene mine med musikk, så jeg endte opp med å ta masse musikkbilder, minnes Angeles og forteller at Arif var en av de første han tok bilder av, og jobbet tett sammen med.

Bloggen hans var et av få steder hvor man kunne bli med norske rappere backstage.

Så flyttet han til Elverum for å jobbe som fysioterapeut.

– Karpe hadde en gig på Rena mens jeg jobbet i Elverum. Jeg skrev til Chirag på Twitter og spurte om han kunne sette meg på liste. Han kjente ingen andre der borte så det gikk fint. Det var første gangen jeg tok konsertbilder av dem.

FLAMMEEMOJI: Siden konserten på Rena har det blitt utallige konserter på Mike og Karpe. Foto: Michael Angeles

Ble med på turne

Da han flyttet hjem igjen fra Elverum, hadde han ikke jobb som fysio, men Karpe Diem, som de het da, likte bildene han hadde tatt og kom med et tilbud. De hadde nettopp sluppet albumet «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden».

– De spurte om jeg kunne være med på turné, og siden har jeg fulgt dem i 12 år. I tillegg så har det ballet på seg med mange andre kule oppdrag som er fordreininger av samarbeidet med Arif og Karpe, forteller Angeles.

Nylig var han med å produsere en video for den amerikanske giganten Complex, med vår egen Erling Braut Haaland. Du kan høre mer om det i videoen under: