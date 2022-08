Ringte datteren før toppen: – Visste at det kunne være vår siste samtale

GOD KVELD NORGE: Frank Løke innrømmer at han var redd på veien opp verdens farligste fjell, og det hjalp ikke å gå forbi døde mennesker på veien.

– Nå går det veldig bra, jeg har landa. Jeg er tilbake i Norge med alle fingre og tær inntakt. Jeg er frisk og utrolig fornøyd, sier Frank Løke i sofaen til God kveld Norge.

21. juli besteg han det som blir omtalt som det tøffeste og farligste fjellet i verden, K2. I forrige uke var han tilbake på norsk jord, etter totalt syv uker på reisefot.

– Når man kommer tilbake så er man så glad for de små vanlige tingene. Bare å gå på gata her og smile i sola. Jeg har bil og internett, smiler Løke.

– Var faktisk redd

Rasfaren på verdens nest høyeste fjell er den største dødsårsaken, men også et svært ustabilt vær, at klatrere går tom for oksygen og ikke minst steiner som flyr nedover fjellsiden.

REDD: Frank innrømmer at han til tider var redd på vei opp og ned K2 Foto: privat

– De foran deg sparker løs steiner når de klatrer, og de kommer flyvende som prosjektiler rundt hodet på deg, forklarer Løke som selv var nær å få en stein i hodet.

Mount Everest, som han besteg i fjor, var ikke det samme.

– Jeg hadde null frykt på Everest, men på K2 så var jeg faktisk redd, det skal jeg innrømme. På et tidspunkt så hang jeg i tre fingre og jeg klarte ikke å klikke inn sikkerheten, forteller han.

– Guiden min kom og hjalp meg, men da var jeg tre fingre fra å ryke. Man er redd men det gjør deg skjerpa, det var ikke snakk om å snu.

SLITEN: Frank tar seg en pause på vei mot toppen. Foto: privat

Gikk forbi lik

Samtidig som Løke var der så døde fire personer på K2, og fire personer på nabofjellet. Det blir sett på som «et bra år». Gjennomsnitlig så pleier 25 prosent av de som klatrer å ikke vende tilbake. Løke fikk selv møte noen av dem.

– Man blir klar over situasjonen når man ser folk ligge døde i løypa. Jeg husker at jeg var litt sliten på det ene punktet, og der lå det en fyr som het John. Han hadde hengt i tauene siden vinterekspedisjonen. Der ble vi stående og vente i halvannen time på vei ned.. Ved siden av han. Det var veldig spesielt, forteller Løke alvorlig.

Han har selv to døtre på åtte og 16 år. Det var ikke lett å reise fra dem.

TØFT: Det var ikke enkelt å dra fra døtrene for Frank. Foto: privat

– Jeg hadde en tøff periode før jeg dro, det var ikke alle som var enige i at jeg skulle dra. Også hadde jeg noen tøffe telefonsamtaler underveis, forklarer den tidligere håndballproffen.

På den siste campen før toppen, Camp 4, fikk Løke låne en satelittelefon og ringt sin eldste datter.

– Da hadde jeg en tøff samtale med henne på 8000 meter. Det er dødssonen, og da visste jeg at det kunne være min siste samtale med henne. Det var utrolig tøft. Jeg er en tøff kar som sjeldent viser følelser, men jeg var helt ferdig i teltet der, minnes han.

Han visste ikke selv hva han skulle si.

– Hva sier man? Jeg prøvde å berolige henne, men jeg visste inne i meg at dette var finalen, at jeg skulle ut og gjøre det tøffeste jeg har gjort. Det neste døgnet blir farlig og kan være mitt siste.

GLIS: Frank poserer med en plakat som bærer døtrenes navn på toppen. Foto: privat

Brukte over en halv mill

Fra Camp 4 tok det fem timer til toppen, og da bestemte de seg for å gå helt ned til basecamp igjen. Det eneste stedet hvor de vet at de er trygge. De rapelerte og klatret ned 3600 høydemeter, og brukte 14 timer.

– Hvor mye koster en slik tur?

– Det ble dyrt. 600.000 endte jeg opp på, men heldigvis så har jeg gode sponsorer i ryggen som vet at jeg leverer, forklarer Løke som også må ut med en bil til eldstedatteren. Det var avtalen hvis han nådde toppen.

Løke håper at han kan være en inspirasjon for døtrene sine.

CAMP: I slike telt bor fjellklatrerne på veien opp, Hele reisen til Frank tok syv uker. Foto: privat

– Det er mange måter å oppdra barna sine på. Du kan sitte hjemme i sofaen med hånda i potetgullposen og fortelle dem at de kan gjøre hva de vil. Eller så kan du gå ut og faktisk gjøre det, og vise dem at alt er mulig. Så jeg håper de tar lærdom av det og bruker det seinere i livet.

På toppen så la han igjen det sagnomsuste boratkostymet som fikk han kastet ut av «Skal vi danse» i 2018.

– Den epoken er over nå. De siste årene har jeg gjort litt andre ting enn å dra på meg boraten, så den ble liggende på toppen.

Ny flamme

På Instagram takket han blant andre Helén Oterhals, som i følge bioen sin er en norsk modell. De to møttes under et 24 timers løp på Bislet.

– Helén har vært den viktigste støttespilleren for meg i oppkjøringa til K2. Siden det ikke var sikkert at jeg kom tilbake så ble vi enige om å legge ting litt på is, men hun møtte meg på flyplassen da jeg kom tilbake, så nå er det litt varmt igjen. Vi får se hva som skjer, smiler Løke.

Han har allerede planene klare for neste utflukt.

– Det finnes mange norske superhelter. Sånn som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Du har hørt om Nordpolen og Sydpolen. Jeg skal ikke gå noe juksetur, her skal vi starte helt ute ved isen slik som Amundsen, og gå hele veien inn, forteller Løke, og fortsetter:

– Jeg har lyst til å gjøre de tingene som man har lest om i historiebøkene, og gå i fotsporene til de norske folkeheltene. Jeg må finne limiten min og den er ikke nådd enda.

Han avslører også at han snart blir å se i et TV-program, men forteller ikke hvilket.

Løke var førstemann opp toppen i år og ble med det tidenes tredje nordmann til å bestige K2. Bak han fulgte tre andre nordmenn: Kristin Harila, Håkon Åsvang og Anne Færøvig. Fra før har Cecilie Skog og Lars Nessa besteget K2. Dessverre har også en nordmann mistet livet på fjellet - Rolf Bae i 2008.