Dette bekymrer FHI: – Det er uheldig

VAKSINE: FHI anbefaler nå at alle over 65 år tar en ny oppfriskningsdose. Foto: Heiko Junge / NTB

I Norge er store deler av befolkningen vaksinert med to doser. Men pandemiens utvikling har gjort det nødvendig med både en tredje, og for noen en fjerde vaksinedose.

Og ser man på statistikken er det særlig kvinnene som har tatt oppfordringen om en tredje dose på alvor.

Uklar årsak

Tallene fra FHI viser nemlig at det er over 100.000 flere kvinner enn menn som er vaksinert en tredje gang.

Overlege i FHI Are Stuwitz Berg innrømmer at han ikke liker utviklingen.

– Det er uheldig, siden vi også ser at menn er overrepresentert når det gjelder alvorlig forløp av covid-19, sier han til TV 2.

Overlegen sier det er vanskelig å peke på en spesifikk årsak til at kvinner er overrepresentert i vaksinasjonstatistikken.

UHELDIG: Overlege i FHI Are Stuwitz Berg liker dårlig at langt færre menn enn kvinner vaksinerer seg. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– Men det er også slik for andre typer helsetjenester, at kvinner oppsøker dette tilbudet i større grad enn menn.

Oppfordring

Derfor er dette noe FHI i stor grad har fokus på når de utarbeider kampanjer og informasjonsmateriell.

– Menn, som kvinner, oppfordrer vi til å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene om vaksiner. Når er det ny oppfriskingsdose for de som er 75 år og eldre som er i gang i kommunene og snart for de som er 65 år og eldre. Men om du ikke har tatt noen, eller bare en eller to doser er det ikke for sent å starte eller fylle på med de du mangler, er den klare oppfordringen fra Stuwitz Berg.

Fjerde dose

FHI kom nylig med en anbefaling om at alle over 65 år bør ta en fjerde dose.

Også her er statistikken tydelig foreløpig, og en overvekt kvinner har benyttet seg av denne muligheten så langt.

Stuwitz Berg i FHI er opptatt av at alle benytter seg av denne muligheten.

– Det er viktig for å unngå alvorlig sykdom. Vi ser at effekten av vaksinene går ned over tid og særlig gjelder det hos de eldste som også har størst risiko for alvorlig forløp.