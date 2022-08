Ey – vil dere kysse en dverg?

Trakassering – noe vi skal være vant til?

Å bli trakassert eller kommentert på grunn av høyden er en del av hverdagen til de fleste kortvokste i Norge.

Det er blitt så vanlig at vi som kortvokste nesten forventer å møte på det når vi beveger oss ute blant folk som er beruset.

Det behøver heller ikke være snakk om at de har tatt seg mer enn ett glass, men nok til at vedkommende har mistet normal folkeskikk.

Som i første episode av den nye serien «Kort og lovende» på TV 2, hvor en fremmed, synlig beruset mann kommer bort til mine venner og meg.

Han henvender seg til guttene i gjengen med kommentar om at han liker sånne som venninnen min og meg og sier at han har en fetisj på små jenter.

Det å få oppmerksomhet i seg selv tar jeg gjerne som et kompliment, men jeg opplevde situasjonen som både ubehagelig og en form for objektivisering.

Jeg liker å bli snakket til som Åsne, ikke som et objekt som er en del av en fetisj eller en «bucket list».

Lang rekke gutter

En venninne og jeg har også opplevd en hendelse på byen hvor hun kysset en gutt.

Da de hadde kysset ferdig roper han til kompisene sine litt lenger borte i lokalet «ey gutta, vil dere kysse en dverg?».

Vi måtte selv stoppe hendelsen før det ble en lang rekke med gutter som én etter én skulle kysse venninnen min.

Dette er dessverre to av flere eksempler som flere kortvokste er vant med. Men er det virkelig noe vi skal være vant til?

Jeg vil ikke være vant til det, men det er jeg dessverre blitt. Og når skal vi begynne å snakke om at sånn oppførsel ikke er greit?

Hva gjør at folk oppfører seg på en måte som gjør personen til et objekt? Og hvorfor mister man manerene så fort man får rusmidler i blodet?

Gutters intensjon

Jeg frykter at en slik objektivisering er med på å stjele oppmerksomheten fra andre viktigere kvaliteter ved oss som personer.

Ikke minst vil det kunne påvirke kortvokste som opplever dette, i en negativ forstand.

Jeg selv har lett for å tvile på gutters intensjon uten at jeg nødvendigvis har grunnlag for det når jeg snakker med dem for første gang.

Jeg blir usikker på dem jeg møter på dating-apper eller byen når jeg opplever ekstra oppmerksomhet på grunn av høyden min før de i det hele tatt vet navnet mitt.

Som leder av Norsk Interesseforening for Kortvokste, og som kortvokst selv, ønsker ikke jeg at dem som kommer etter meg skal oppleve trakassering eller kommentarer slik jeg og kortvokste før meg har opplevd.

Jeg vil ha en slutt på det.

