De første apekopp-vaksinene ankommer Norge i dag

– Som et land som er tilknyttet EUs helseprogram EU4Health, er dagens leveranser av 1.400 doser til Norge som skal hjelpe helsemyndighetene med deres arbeid, et godt eksempel på ekte europeisk solidaritet som viser at vi er sterkere når vi jobber sammen, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides i en epost til NTB.

De siste ukene har EU kjøpt over 160.000 doser av vaksinen mot apekopper og har begynt med leveranser til medlemslandene som har hatt størst behov.