Vilde (23) fortviler over leiemarkedet: – Helt absurd

Stadig flere sliter med komme seg inn på leiemarkedet, og markedet i de norske storbyene har ikke vært så presset på flere år.

På sin jakt etter bopel ønsket 23-åringen Vilde Tunheim å se utenfor de mest attraktive strøkene i Oslo.

Da en leilighet på 70 kvadratmeter på Kløfta i Akershus var tilgjengelig, svingte hun og ei venninne seg rundt for å dra på visning.

– Vi fikk beskjed om at det var stor interesse; det hadde vært folk på visning før oss, og noen skulle komme etter oss, sier Tunheim til TV 2.

Utleier og venninnene fikk et først et godt inntrykk av hverandre, ifølge Tunheim. Men på vei ut døren ga utleier dem en uventet beskjed: Noen hadde bydd over annonsert leiepris.

– Vi fikk beskjed om det da vi stod ute i bakgården. Vi så på hverandre og lurte «hva gjør vi nå?». Og så tenkte vi at ja, vi får bare gjøre det, da.

– Vi fikk ikke utvidet svarfrist, og måtte svare ja der og da for å bli vurdert. Nærmere et døgn senere fikk vi beskjed om at vi hadde fått leiligheten.

– Helt absurd

Annonsert leiepris for leiligheten var 13.000 kroner i måneden, strøm og internett inkludert. Etter budrunden endte de to venninnene opp med å betale 14.000 kroner.

Tunheim har i dag en inntekt på rundt 20.000 kroner før skatt, og sier at en økt leiepris har stor effekt på levestandarden hennes.

– Helt personlig syns jeg det er helt forjævlig.

– Det er vanskelig nok å komme inn på boligmarkedet for unge, men om det skal bli vanskelig å komme inn på leiemarkedet er det helt absurd.

TV 2 har vært i kontakt med utleier, som ikke ønsker å kommentere saken.

En klar taper

Avtalefriheten i Norge gir mulighet for utleiere å utføre budrunder eller legge til andre vilkår når man inngår en leieavtale.

– Det dukker stadig opp nye betingelser for de som ønsker å leie bolig, blant annet at man får leie litt billigere om man passer barn eller klipper plenen noen ganger i uken.

Det sier Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet. Han mener det er på høy tid å vurdere den 30 år gamle husleieloven.

– Problemstillinger som budrunder og andre tilleggsvilkår i utleiemarkedet, er blant utfordringene som bør diskuteres i en eventuell ny husleielov, sier Kasland.

Det er nemlig de svakeste i markedet som blir hardest rammet av slike budrunder.

– At man driver med budrunder er et problem som er tydelig knyttet til storbyene, særlig Oslo. Slik praksis, som er relativt et nytt fenomen for oss, er et godt eksempel på at vi må se på hvordan dette bør bli regulert i fremtiden, sier Kasland.

– Det er en klar taper her og det er leietaker.

Ikke et ukjent fenomen

Ifølge Vibecke Lyse Augdal, administrerende direktør i Utleiemegleren, er ikke budrunder på leiemarkedet et ukjent fenomen.

– Vi vet at det skjer, men vi kan ikke med sikkerhet si i hvor stor skala, sier Augdal.

Hun påpeker at Utleiemegleren opererer med fastpriser, men i det private markedet kan det oppstå budrunder på en utleiebolig.

– Forståelig

Ifølge Augdal er det forståelig at utleier ønsker å få best mulig pris for utleieboligen sin.

– Vi må ikke glemme at kostnadene for utleier også øker. Felleskostnadene blir høyere, i tillegg er det ventet en ytterligere renteøkning.

Det er historisk lite utleieboliger på markedet, spesielt gjelder dette Stavanger og Oslo. Det presser markedsprisen opp.

Etter at det ble krav om 40 prosent egenkapital forsvant mange små investorer. Under koronapandemien trakk også mange studenter tilbake til hjembyen.

Disse faktorene har ført til færre utleieboliger på markedet, sier Augdal.

– Vi ser resultatet av dette nå. Det må også være lønnsomt for utleierne. Alternativet er at flere vil trekke boligene sine fra utleiemarkedet og det er ikke en heldig situasjon.

Rentehevingen gjør det vanskelig for unge

Ugunstig

Likevel mener Augdal at budrunder i leiemarkedet kan være problematisk.

Hun forteller at budrunder kan begynne allerede på visning. Er det høy puls og mye folk, kan det være fort gjort å la seg rive med.

– Det veldig dumt om man blir stående i en presset situasjon og sier ja til å betale mer enn man egentlig har råd til.

– Man har kanskje sett seg ut en bolig med det budsjettet man har, og plutselig blir den 3000 kroner dyrere.

At utleier presser prisene opp til et unødvendig høyt nivå, er ikke nødvendigvis gunstig for noen av partene.

– Det vil mest sannsynlig føre til en kort leiekontrakt, i og med at mange er ville til å betale mer når det er høysesong. Når markedet roer seg vil man da finne et billigere sted å bo, sier Augdal.