Skal være på vei til Glimt for rekordsum: – Uvirkelig

Den danske storavisen B.T. skriver fredag at AGF og Bodø/Glimt er blitt enig om en overgang for Albert Grønbæk (21) verdt over 20 millioner danske kroner, det vil si over 26 millioner norske kroner.

Det vil i så fall gjøre ham til tidenes dyreste kjøp av en norsk klubb.

Nå bekrefter AGF at spilleren er på vei bort i en børsmelding. De går ikke ut med overgangssum, men skriver at kun detaljer og legesjekken gjenstår før unggutten kan kalle seg Glimt-spiller.

Det samme melder Bodø/Glimt til TV 2 fredag formiddag.

– Klubbene er enige, men det er fortsatt mye som gjenstår før en overgang kan bekreftes, utover dette har vi ingen andre kommentarer, bekrefter Frode Thommassen, daglig leder i Bodø/ Glimt overfor TV 2.

Grønbæk er midtbanespiller, og kan spille både sentralt i banen og på kant, og har tre kamper for Danmarks U21-lag.

Ifølge B.T. har Glimt vært ute etter 21-åringen i lengre tid, og tidligere fått et bud på over 10 millioner danske kroner avvist.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener Glimt nå viser helt rett ambisjonsnivå med denne signeringen.

– La oss ikke glemme at Glimt uansett er sikret spill i Europaliga, som garanterer rundt 100 millioner kroner i inntekter bare der. De trenger definitivt å forberede seg på et veldig, veldig høyt nivå, uansett om det er Europaliga eller Champions League de skal spille fremover.

– Men det er nesten uvirkelig å se at en klubb som Glimt henter spillere til slike summer, men samtidig kan jeg godt forstå det. De har drevet sunt over lang tid, og har hatt mange store salg. Det fremstår helt riktig, sier Amankwah.

– Tidligere har jeg sagt at det er synd å se noen av landets beste spillere gå til andre klubber i Skandinavia. Da er det gledelig å se denne type overganger andre veien.

B.T. skriver Grønbæk skal være spilleklar allerede til tirsdagens Champions League-kvalik mot Dinamo Zagreb på Aspmyra.

Den ser du på TV 2 og TV 2 Play tirsdag kveld.