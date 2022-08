– Dette viruset er bare toppen av isfjellet

SMITTEFRYKT: Smittefrykten i Kina er fortsatt stor, og nå skaper et nytt virus bekymring. Foto: Andy Wong / AP

De siste dagene har overskrifter om det nye Langya-viruset spredt seg verden rundt.

Viruset ble først oppdaget i Kina i 2018 etter at en 53 år gammel bonde søkte helsehjelp på et sykehus i Qingdao i Shanghai-provinsen etter å ha fått symptomer som feber, hodepine, hoste og kvalme.

Men det gikk imidlertid fire år før viruset mannen var smittet av, ble identifisert som Langya-viruset.

Det kom frem i en forskningsartikkel i anerkjente New England Journal of Medicine i forrige uke.

TESTES: Arbeidere sjekkes rutinemessig for smitte i Beijing. Foto: Andy Wong / AP

Undervurdert

Så langt er det avdekket rundt 35 tilfeller av det nye viruset. Foreløpig er det ikke rapportert om alvorlige tilfeller eller dødsfall.

Men forskere frykter at viruset kan være starten på en ny pandemi.

– Vi undervurderer enormt antallet zoonotiske tilfeller i verden, og dette Langya-viruset er bare toppen av isfjellet, sier virusekspert og professor ved University of Hong Kong School of Public Health, Leo Poon, til CNN.

Zoonose er infeksjonssykdommer som sprer seg fra dyr til mennesker.

«Disease X»

Forskere mener at viruset har spredd seg fra blant annet spissmus til mennesker, men det er foreløpig ingen bevis som tyder på at smitten har spredt seg via mennesker.

Forfatterne bak studien understreker at det trengs større studier for å avklare dette.

Infeksjonsforsker Linfa Wang er en av forfatterne bak artikkelen.

Hun sier til CNN at selv om det nye viruset neppe vil utvikle seg til en ny «disease X», som ved tidligere anledninger har utviklet seg til pandemier og epidemier, er det grunn til å være oppmerksom.

– Dette viser at slike zoonotiske hendelser skjer oftere enn vi tror, eller vet, sier Wang.

– Ikke uvanlig

Espen Rostrup Nakstad, ass. direktør i Helsedirektoratet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den oppfatningen deler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er ikke uvanlig at det påvises nye virus som stammer fra smågnagere, flaggermus og andre dyr – trolig finnes det tusenvis av dem som vi ikke vet om, sa han til TV 2 torsdag.

Wang er imidlertid tydelig på at man er avhengige av nøye overvåkning av viruset.

– Det er helt nødvendig å gjennomføre aktiv overvåking på en transparent og internasjonalt samarbeidende måte, sier Wang som er professor ved Duke-National University of Singapore Medical School.

– Tatt på senga

Det er flere kritiske spørsmål som fortsatt må besvares i jakten på omfanget av Langya-viruset.

Hvor utbredt det er i naturen, hvordan det sprer seg inn i mennesker, hvor farlig det er for menneskers helse samt potensiale for at det kan spre seg mellom mennesker er alle spørsmål man er avhengige av å få svar på.

– Dette er viktig slik at vi ikke blir tatt på senga når, og ikke hvis, neste pandemi kommer, sier virolog Malik Peiris ved universitetet i Hong Kong.