Raser mot gravid-spørsmål

FÅR UBEHAGELIGE SPØRSMÅL: Flere kjente profiler får til stadighet spørsmål om kropp og graviditet. Det vil de nå ta et oppgjør med. Foto: Instagram

Hvordan ville du som er kvinne ha reagert på å få spørsmål om graviditet, når du ikke er gravid, og nettopp har lagt ut et bilde der du følte deg skikkelig fin?

Influenser Martine Halvorsen (24) er en av flere kjente profiler som har fått kjenne på dette den siste tiden.

«Plis slutt å kommentere kroppene til hverandre. Det ekke din business. Du veit ikke om jeg vil ha barn, om jeg ikke kan få barn, om jeg har mistet, om jeg er syk eller om jeg gjør alt i verden for å få det. Ei heller om kjæresten min kan få det. Takk for meg», skriver Halvorsen i et innlegg på Instagram denne uken.

Halvorsen har nærmere 100.000 følgere på sin Instagram-konto.

Hun har lagt ved et bilde der hun viser til kommentarene og spørsmålene folk har sendt henne. Flere har spurt om hun er gravid.

– Det gjør vondt

Halvorsen sier til God kveld Norge at hun vanligvis ikke har brydd seg om kommentarer som dette, men at det nå stiller seg litt annerledes.

– Nå er jeg på et sted i livet der det gjør litt vondt. Jeg tror ingen mener det vondt med å spørre, men jeg tror det er viktig å bevisstgjøre det at det faktisk kan gjøre det.

– Jeg har opplevd dette i flere år. Månedlig, ukentlig og på det verste daglig, legger hun til. Jeg vet ikke om det er fordi folk håper på det, eller om folk forventer det siden jeg har vært i det samme forholdet i snart åtte år. Jeg vet ikke engang om vi er så heldige at vi kan få barn, og om noen skulle lure, så er det noe vi gjerne vil, legger hun til.

Hun ber folk tenke seg om før de kommenterer andres kropp på denne måten.

GJØR VONDT: Inlfuenser Martine Halvorsen forteller at hun har fått spørsmål om graviditet gjennom flere år. Foto: Privat

– Det er privat, og jeg tenker iblant på hvor kjedelig det må være å få spørsmålet om man faktisk er gravid. Det er jo gjerne noe man kanskje vil dele selv, ikke til en fremmed på Internett, sier hun.

– Blir utrolig sint

Også tidligere Ex On The Beach-deltaker Martine Baardseng (25) har fått kjenne på dette denne uka.

Hun fikk spørsmål om hvorvidt hun var gravid da hun la ut et bilde av seg selv på egen profil.

«Sånne kommentarer som dette gjør meg så utrolig sinna —->!!!Dette ble kommentert på forrige bilde der jeg er litt oppblåst i magen etter jeg hadde kost med med j*vlig gode nudler og biff», skriver hun i et innlegg på Instagram.

Hun forteller at hun ikke var forberedt på å få dette spørsmålet.

REAGERER: Realitydeltaker Martine Baardseng ber folk tenke seg om før de sender kommentarer i sosiale medier. Foto: Instagram

– Jeg fikk sjokk. Jeg følte meg helt normal og fin på det bildet, så at noen skulle komme med en sånn kommentar sjokkerte meg, sier hun til God kveld Norge.

Stort press

Hun understreker at det ligger et viktig budskap i bunn.

– Jeg opplever ikke dette veldig mye selv, men det hender. Jeg vet at veldig mange andre gjør det, og jeg vet at mange sliter psykisk med det. Derfor vil jeg ta det opp. Jeg vil heller ikke at unge jenter skal besøke min profil og se en sånn kommentar på en kropp som jeg tenker er helt normal.

Hun har en tydelig beskjed til de som sitter hjemme og sender denne type kommentarer til andre.

– Jeg vil si skjerp dere! Vi lever i en så presset verden om å være perfekt. Den eneste måten vi kan hjelpe hverandre på, er å bygge hverandre opp, ikke rive hverandre ned. Disse nettrollene er med på å «drepe» enkelte mennesker, og det er så utrolig trist at flere sitter anonymt hjemme og føler seg bra ved å tråkke andre ned, sier hun.

Ikke alene

Flere kjente profiler har fortalt om vonde følelser og opplevelser knyttet til lignende henvendelser tidligere.

En som flere ganger har tatt opp dette ved flere anledninger, er artist Sandra Lyng.

Senest i mai delte hun et innlegg med sine Instagram-følgere, der hun knyttet budskapet til dette med ufrivillig barnløshet.

– Spørsmålene sårer meg ikke, men jeg føler det er invaderende. Det er en stor forskjell. Jeg vet at de aller fleste som stiller disse spørsmålene har gode intensjoner og enten bare er nysgjerrig, eller rett og slett bare prøver å small talke, har hun sagt i et intervju med KK.

Også artist Maria Mena har tidligere tatt til orde for at hun ikke synes det er ok å få spørsmål om graviditet.

«Kjære dere, jeg har holdt kjeft fordi jeg ikke har villet gi det mer oppmerksomhet men nå, i dag på rød løper fløt begeret mitt over. Nei jeg er ikke gravid og NEI, DET ER FAKTISK IKKE GREIT Å SPØRRE OM», skrev hun i et innlegg på Instagram i 2018.