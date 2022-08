Må trekke seg etter Mol-sykdom – usikkerhet rundt EM

Årsaken er at Mol sliter med sykdom. Det bekrefter pappa og landslagssjef Kåre Mol til NTB fredag morgen.

Allerede torsdag ble det kjent at det var sykdom i den norske leiren i Hamburg. Det tvang Mol og Sørum til å trekke seg fra puljespillskampen mot nederlenderne Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen.

Samtidig ble det uttrykt håp om at sykdomssituasjonen kunne bedre seg såpass at de norske stjernene kunne spille sine to planlagte kamper fredag. Slik blir det ikke.

– De spiller ikke turneringen, men må dessverre stå over. Sånn er det i sandvolleyball. Her har man ingen innbyttere. Når en av spillerne nå har blitt syk, og jeg kan bekrefte at det er Anders, er det ikke forsvarlig å spille, sier Kåre Mol til NTB.

Wien-suksess

Han sier at helsesituasjonen til sønnen er «OK», men at han som torsdag har feber. Håpet er at en antibiotikakur raskt skal gjøre situasjonen bedre.

Mol og Sørum sto i utgangspunktet oppført med kamper mot brasilianske Bruno Schmidt/Saymon og ytterligere én motstander fredag. Den første kampen skulle etter planen startet klokken ti på formiddagen.

Sørum og Mol kommer til Hamburg rett fra nasjonscupspill i Wien i forrige uke. Der gikk det norske laget helt til topps. Med seg der hadde de olympiske mesterne Mathias Berntsen og Hendrik Mol.

Programmet fortsetter i tillegg å være tett for Norges største sandvolleyballstjerner i tiden som kommer. Umiddelbart etter den pågående eliteturneringen i Hamburg skal duoen etter planen kjempe om en ny EM-tittel. Den forrige vant de i Wien for ett år siden.

EM-usikkerhet

Årets europamesterskap avvikles i München. Om sykdomssituasjonen som har oppstått får konsekvenser for deltakelsen, er inntil videre usikkert.

– EM starter allerede tirsdag. Sånn sett er det selvfølgelig kjedelig at det blir sykdom nå, sier Kåre Mol.

– Er du bekymret for EM-deltakelsen?

– Som trener er man alltid bekymret. Vi får bare håpe antibiotikaen virker fort, svarer treneren.

Det er ikke første gang at Mol og Sørum må trekke seg fra en turnering denne sesongen. For en måned siden måtte de avbryte spillet i sveitsiske Gstaad.

(©NTB)