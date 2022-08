Derfor valgte han Vålerenga: – Ble veldig interessant

På under ett år gikk han fra å bli hyllet av "alle" til å få sparken. Nå har Fredrik Andersson kommet til Vålerenga for å løfte pokaler under det han tror blir en ny storhetstid for klubben.

– Den var veldig tøff. Det kom tårer også, sier Andersson om beskjeden han fikk en søndag kveld i mars.

Året før ble han kåret til årets trener i svensk ishockey. Han hadde ledet Timrå opp igjen til SHL.

Ti måneder senere fikk han sparken. Hans mangeårige kamerat, og daværende sportssjef, Kent Norberg, ga han den tøffe beskjeden.

– Jeg kjenner fortsatt at det er tøft å prate om, sier den nye Vålerenga-treneren.

54-åringen klarte ikke slippe tankene om hva han kunne gjort annerledes. I tiden etterpå slet han med å sove.

– Tankene surret hele tiden, sier han.

HER kan du høre hele intervjuet med Andersson.

TØFF TID: Fredrik Andersson er åpen om at det å få sparken var tøft. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Dette lærte han

Det kom ikke som noe sjokk for ham. Andersson hadde en følelse av at hans tid i klubben kunne nærme seg slutten. Da de tapte 2-6 mot Färjestad besluttet klubben at en av hovedtrenerne måtte gå. Valget falt på han som hadde vært lengst i klubben og hadde kortest tid igjen av kontrakten.

Timrå sto i fare for å rykke ned. Et delt hovedtreneransvar med Ante Karlsson hadde ikke fungert knirkefritt. Andersson forstår likevel klubbens argumenter for å la Karlsson fortsette på bekostning av seg selv.

I den tøffe tiden etter at hans femårige periode i klubben ble avsluttet, var de nærmeste rundt ham veldig viktige.

– Familien betydde utrolig mye. Det var de som støttet meg. Jeg ble skuffet og lei meg, men de støttet meg og sa at jeg skulle holde hodet høyt og ikke bli sittende hjemme. De mente at jeg skulle fortsette å gå på kamper. Det gjorde jeg, sier han.

– Hvordan var det å stå der og se at klubben unngikk nedrykk?

– Jeg kjente en delaktighet, men det var så klart tøft. Jeg ville helst stått der nede og jublet med dem, for jeg vet hvor kult det er, men jeg var glad. Samtidig var jeg også frustrert over at jeg ikke hadde fått være med de to siste ukene, svarer Andersson.

TIL VÅLERENGA: Fredrik Andersson har kommet til Vålerenga med en plan om å gjøre klubben til Norges beste ishockeyklubb. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det tok under en måneds tid før han ble ferdig med å granske seg selv og hva han skulle gjort annerledes. De ukene lærte han noe om hva han skal gjøre annerledes fremover.

– Det er viktig at man alltid tar beslutninger du kan stå for, som du tror på. Av og til har man ikke samme meninger som kollegaer, media eller folk utenfra, men det jeg har lært er at du alltid skal ta egne beslutninger som du kan stå for. Da kan du gå rakrygget ut fra sånne situasjoner, sier han.

Derfor tok det tid

Svensken ble i mai kontaktet av lederen i Vålerengas sportslige utvalg, Anders Myrvold.

Andersson fikk spørsmål om han kunne tenke seg å bli Vålerenga-trener.

– Da satt jeg på en kontrakt med Timrå i ett år til og hadde tenkt å ta det rolig. Planen var at jeg i hvert fall skulle la det gå til jul. Så ble kontakten holdt og han var veldig på. Han ville at det jeg skulle gjøre var å ta dem tilbake til tiden hvor de var best. For meg handler alt om å vinne. Det ble veldig interessant da han snakket om å skape et vinnerlag, sier han.

Han kunne sittet helt år uten å gjøre noe og likevel få betalt, men han er en rastløs type.

Disse ukene var det også interesse for han fra Sveits og Tyskland.

– Jeg hadde en prat med Iserlohn Roosters i DEL om jeg skulle ta over det laget, men det var ikke noe konkret tilbud. Det var mest løs prat, sier han i podkasten.

I litt under en måned pågikk samtalene med Vålerenga. Innerst inne hadde han bestemt seg for at han ønsket å bli hovedtrener for de mørkeblå, men det tok tid å få alt i orden.

– Det var saker i kontrakten her og med Timrå som måtte løses. Det var litt usikkert om det skulle gå å finne en løsning, sier han.

BLE PRESENTERT: Vålerenga kunne i sommer presentere Fredrik Andersson som sin nye hovedtrener. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Måtte vurdere situasjonen

– Det siste året har det vært mye skriverier om intern uro i Vålerenga, et kaos med mange som har forlatt klubben og en spillerstall som ikke var i nærheten av å levere slik man forventet. Hvor mye tenkte du på det før du bestemte deg for å takke ja til tilbudet?

– En hel del. Jeg leste også hva som sto i media. Det var veldig turbulent, mange dro i ulike retninger. Som du sa var det et kaos, det var det virkelig ut ifra hva man kunne lese. Jeg snakket mye med om det med Myrvold. Det har kommet nye folk inn. Den tiden jeg har vært har jeg ikke merket noe av disse problemene. Den tiden er lagt bak oss, svarer Andersson.

Det at han fikk en treårskontrakt var viktig. Han ønsker å ha tid til å bygge laget slik han ønsker.

Andersson tror ikke det kommer flere inn dørene på Jordal før sesongstart. Han mener den nåværende spillerstallen har et stort potensial.

– Jeg er utrolig fornøyd med det jeg ser. Jeg synes å se en gruppe som vil noe, sier han.

Den klare målsetningen for sesongen er å bli norgesmestere.

Her kan du høre hele podkast-episoden.