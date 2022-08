BLE RANSAKET: Trumps hjem i Florida ble ransaket av FBI. Her er den tidligere presidenten på vei ut av Trump Tower tidligere denne uken. Foto: David Dee Delgado / Reuters / NTB

Donald Trump og hans allierte har rast mot Justisdepartementet og FBI etter at den tidligere presidentens hjem i Mar-a-Lago nylig ble ransaket.

Flere har krevd at ransakelsesordren offentliggjøres, slik at man får vite mer om hvorfor FBI gikk til dette ekstraordinære skrittet.

Trump-tilhenger Hugh Hewitt, som er spaltist i The Washington Post, skriver at Trump har en kopi av ransakelsesordren og bør offentliggjøre den selv.

– Bemerkelsesverdig



Nå har justisminister Merrick Garland bedt retten om lov til å offentliggjøre dokumentene.

– Dette er en bemerkelsesverdig og uvanlig handling. Justisminister Merrick Garland syner bløffen til Trump, sier Elie Honig, som tidligere var føderal aktor og nå er juridisk ekspert hos CNN.

JUSTISMINISTER: Merrick Garland ber domstolen om lov til å offentliggjøre ransakelsesordren. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

– Det Garland i praksis sier her, er «Ok, Donald Trump. Du kommer ikke til å offentliggjøre dem. Da skal vi gjøre det.», mener Honig.

Trumps advokater har frist frem til klokken 21.00 fredag med å motsette seg offentliggjøringen. Den tidligere presidenten sier via sin egen plattform at han ikke vil gjøre det.

– Jeg vil ikke bare la være å motsette meg offentliggjøringen av dokumentene i dette uamerikanske, ubegrunnede og unødvendige raidet av mitt hjem i Palm Beach i Florida, Mar-a-Lago, jeg går et skritt videre og oppfordrer til at dokumentene frigis umiddelbart, skriver Trump ifølge NBC News.

Dette inneholder dokumentene

Honig forteller hva dokumentene som kan bli offentliggjort, typisk inneholder.

– Ransakelsesordren inneholder logistisk informasjon, hvor det skal søkes og som regel en generell beskrivelse av hva det letes etter. I tillegg inneholder det dommerens navn og en dato for når ransakelsen senest kan gjennomføres.

Noen ganger inneholder ordren også vedheng hvor det listes opp hvilke lovbrudd man mistenker.

– Det kommer til å være det første jeg ser etter, sier Honig til CNN.

Det andre dokumentet er kvitteringen, altså listen over hvilke gjenstander som man har tatt med seg fra Mar-a-Lago.

– Det er ett dokument vi fortsatt ikke vil få se. Det viktigste og mest detaljerte. Det som viser alle bevisene som begrunner hvorfor man ønsker ransakelsen, forteller Honig.

Hevder de ikke fikk kopi

Trumps advokat Christina Webb var til stede under ransakelsen, men hevder ifølge The Independent at hun ikke fikk en kopi av ransakelsesordren.

Dokumenter levert inn til domstolen, fastslår imidlertid at Trump og hans advokater har kopi av både ransakelsesordren og kvitteringen som viser hva som er hentet ut, skriver NBC News.