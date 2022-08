Fotballryktene: – I samtaler med PSG

Marcus Rashford (24) fikk det ikke til å stemme forrige sesong, men har vist gode tendenser under Erik ten Hag i sommer. Nå kan imidlertid angriperen være på vei bort fra Manchester United.

Franske L'Equipe og flere britiske medier skriver at Rashfords agent og representanter har vært i samtaler med Paris Saint-Germain om en mulig overgang. Enkelte medier skriver at 24-åringen selv ønsker en overgang, mens andre igjen melder at Rashford er tilfreds med livet i Manchester.

Samtidig skriver overgangsguru Fabrizio Romano at Manchester United har planlagt et møte med Adrien Rabiots mor- og agent etter å ha blitt enig med Juventus om en overgangssum for den 27 år gamle franske midtbanespilleren.

Manchester City skal på sin side være interessert i å signere Atlético Madrids venstreback Renan Lodi (24), ifølge The Telegraph.

De lyseblå har også flere venstrebacker i kikkerten. Én av dem er Arsenals Kieran Tierney, skal vi tro nettstedet 90min.com.

Pierre-Emerick Aubameyang (33) har vært en suksess i Barcelona-drakten, og har igjen blitt aktuell for en overgang til engelsk fotball. Chelsea skal vurdere å hente gaboneren tilbake til London, men ifølge Sport vil angriperen helst bli værende i den katalanske hovedstaden.

Nottingham Forest fortsetter å hente spillere etter opprykket til Premier League. Nå har de blinket seg ut Watford-spiss Emmanuel Dennis (24), ifølge The Athletic.

Samtidig ønsker den gamle storheten å hente Chelsea-back Emerson Palmieri, som tilbragte forrige sesong på utlån til Lyon. Men London Evening Standard melder at Forest her vil få kamp av Atalanta.

Everton er interessert i Southampton-spiss Che Adams, ifølge Daily Mail, og han skal selv ønske en overgang. Samtidig skal også Leeds, Wolverhampton og Nottingham Forest vurdere den skotske landslagsspilleren.