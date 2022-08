Talsperson: Anne Heche kommer ikke til å overleve

Skuespilleren ligger i koma etter at hun kjørte en bil inn i et hus.

Anne Heche (53) har en skade som medfører at oksygen ikke når frem til hjernen. Hun kommer derfor ikke til å overleve, sier en talsperson for familien ifølge NBC News.

– Det har lenge vært hennes ønske å donere organer, og hun holdes derfor i live mens det undersøkes om noen passer, sier talspersonen.

Heche krasjet inn i et hus i Mar Vista i Los Angeles fredag for en uke siden. Både bilen og huset tok fyr.

Tester viser at blodet inneholder spor av rus, sier politiet i Los Angeles. Det er foreløpig uvisst hvilket rusmiddel eller hvilken medisin det er snakk om.

Heche fikk sitt gjennombrudd i såpeoperaen «Another World» tidlig på 1990-tallet, og har spilt i filmer som «Donnie Brasco» og «I Know What You Did Last Summer». Hun har nylig hatt en rolle i TV-serien «Chicago P.D.».