Brudd for Isabel Raad og kjæresten

Influenser Isabel Raad og Jack Beaumont har slått opp etter å ha vært kjærester i litt over ett og et halvt år. Det bekrefter Raad selv på Instagram.

SLUTT: Influenseren er ikke lenger i et forhold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg er ikke lenger i et forhold. Jeg har ikke et vondt ord å si om J, han er et nydelig menneske som jeg har elsket høyt, skriver Raad i en Instagram-story.

– Jeg får stadig spørsmål om oss, forståelig nok så klart, da vi har delt mye av forholdet sammen med dere, og ettersom et slikt brudd er ganske heavy å bearbeide, velger jeg å dele slik at jeg slipper å måtte bli påminnet om situasjonen hele tiden.

Videre skriver Raad at hun ønsker å jobbe seg gjennom bruddet privat, og at hun setter pris på om det ikke spekuleres og spørres om.

DELER BRUDDET: Isabel Raad valgte å dele bruddet på sin egen Instagram-story. Foto: Skjermdump

Pendlet mellom England og Norge

Isabel Raad og britiske Jack Beaumont bekreftet at de var blitt kjærester i januar 2020. De har pendlet frem og tilbake mellom England og Norge, og vært på mange ferier sammen.

I mai 2021 flyttet de sammen til Spania for en tremåneders-periode, men flyttet tilbake til hvert sitt etter oppholdet.

Raad har delt mye av forholdet med fansen gjennom blant annet Instagram, men alle bildene av paret fra det siste halvåret er nå slettet.