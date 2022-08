Lille Kisvárda rystet Molde – så tok stortalentet tak

Kisvárda - Molde 2-1 (2-4 sammenlagt)

To mål signert Kisvárda-spiller Jasir Asani før det var gått en halvtime i Ungarn sørget for at kampen om å gå videre plutselig var vidåpen før de siste 45 minuttene.

Men med en Sivert Mannsverk-scoring etter 69 minutter kunne moldenserne puste lettet ut - og innkassere avansement. I neste runde møter de østerrikske Wolfsberger.

Grufull MFK-pasning

Martin Linnes rotet det til skikkelig før det var spilt et kvarter. Den rutinerte høyrebacken spilte en forferdelig ball bakover på banen som ble snappet opp av Jasir Asani. Han fikk en enkel jobb med å sende hjemmelaget i sjokkledelse.

Og verre skulle det bli for skjelvende Molde-spillere:

JAGET: 15 millionersmannen Kristian Eriksen og Molde fikk det tøft i Ungarn. Foto: Attila Balazs

Samme mann, Asani, økte ledelsen før halvtimen var spilt. Og vips så hadde MFK kun ett mål å gå på.

Molde skulle få scoringen sin midtveis i andreomgang. Sivert Mannsverk gikk på et sugende løp i bakrommet - pasningen var perfekt - og 20-åringen fra Øvre Årdal kunne enkelt sette inn den svært viktige reduseringen.