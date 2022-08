Viking-spiller klikket i vinkel etter grisetakling

REAGERTE: Samúel Fridjónsson stod opp for sin lagkamerat i andreomgang. Her fra det første oppgjøret mellom lagene. Foto: Carina Johansen

Sligo Rovers - Viking 1-0 (2-5 sammenlagt)

Med en stor ledelse å gå på fra det første oppgjøret ble det aldri spennende i Sligo om hvem som skulle ta seg videre.

Men det tok ordentlig fyr på The Showgrounds i andreomgang. På stillingen 1-0 til hjemmelaget, ble Viking-spiller Markus Solbakken grisetaklet ut av banen, etter at Sligo Rovers hadde brent et straffespark.

Det falt ikke i god smak hos lagkamerat Samúel Fridjónsson som stormet mot situasjon og sparket en kjegle mot gjerningsmannen.

Islendingen fikk senere gult kort for aksjonen.

5-2 sammenlagt betyr at Viking møter Steaua Bucureşti i siste hinder før et eventuelt Conference-gruppespill.

Mål rett før pause

Det var lite å skrive hjemom de første 43 minuttene. Viking startet oppgjøret best, men Sligo hang med på notene etter hvert selv om de store sjansene uteble.

TETT OG JEVNT: En sjansefattige førsteomgang i Sligo. Foto: ©INPHO/Evan Treacy Les mer TETT OG JEVNT: En sjansefattige førsteomgang i Sligo. Foto: ©INPHO/Evan Treacy Les mer TETT OG JEVNT: En sjansefattige førsteomgang i Sligo. Harald Nilsen Tangen med ballen. Foto: ©INPHO/Evan Treacy Les mer

Inntil det 44. minutt:

Et innlegg på venstrekanten gikk i beinet til Viking-spiller Sondre Bjørshol, deretter i en perfekt bue over Gunnarsson i Viking-målet 1-0, og et ørlite håp var tent.

Nytt irsk håp

Etter knappe 74 minutter skulle de tilreisende fra Stavanger bli hakket mer nervøse.

Sligo Rovers fikk straffe, men Patrik Gunnarson reddet både forsøket og returen mesterlig.

Det ebbet ut til 1-0. Og Viking-seier betyr avansement for siddisene.