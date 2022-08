Da konserndirektøren åpnet opp om psykisk helse, skjedde det noe uventet

Det startet med et innlegg til venner og kjente på Facebook for snart et år siden. Konserndirektør for strategi og bærekraft Lars Erik Lund i Veidekke fortalte at han følte seg nedstemt og hadde fått diagnosen depresjon.

Responsen var enorm, Lund gikk fra intervju til intervju og fikk senere Åpenhetsprisen.

Et år senere mener han at både han og arbeidsplassen hans har endret seg etter at han fortalte om sine psykiske utfordringer.

– Jeg har fått en relasjon til andre mennesker som er helt annerledes, de oppfatter meg som mer menneske, mindre maskin - det hjelper. Jeg opplever at min arbeidshverdag er helt annerledes nå enn den var før, sier Lund til TV 2.

Denne uken dukket det opp en spesiell gardin i mange vinduer rundt om i hovedstaden.

Bak kampanjen står organisasjonen Fontenehus, som vil belyse at en sykemelding for mange psykisk syke kan føre til at de isolerer seg hjemme.

Ifølge deres tall er det i sommer rundt 3400 psykisk syke mennesker i Oslo som er isolert hjemme.

NY GARDIN: Gardinen som nå blir hengt opp mange steder i Oslo belyser hvor mange psykisk syke som isolerer seg uten søke den hjelpen de trenger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Legger inn psykologtimer i kalenderen

Lund mener vi har mer å gå på når det gjelder å legge til rette for personer som sliter psykisk.

– En av de viktigste tingene når du sliter, kan faktisk være å være sosialt engasjert og å ha muligheten til å være det selv om du er utbrent, deprimert eller har angst. Den rausheten savner jeg, den har nok næringslivet og arbeidslivet savnet i mange år, sier Lund.

Han tror også det er viktig at arbeidsgivere viser at de aksepterer personer som sliter psykisk. Konserndirektøren legger nå inn psykologtimene sine i jobbkalenderen slik at ansatte kan se når han er hos psykolog.

ÅPNET OPP: Konserndirektør i Veidekke Lars Erik Lund har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter at han fortalte om egen psyke.. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Veidekke arrangerer også seminarer for å snakke om mental helse.

– Ofte så tror jeg nøkkelen til det er å starte med åpenhet, men det er vanskelig å være åpen om det hvis du tror at mottakeren ikke aksepterer det og i større grad setter deg i bås fordi du er åpen om det. Vi som arbeidsgiver må gi det rommet, plassen og tiden til å kunne høre etter og ha empati for mennesker som har det sånn, sier Lund.

– Fin kampanje

Hjemme hos fastlege Kaveh Rashidi er kampanje-gardinen hengt opp. Fastlegen mener budskapet i kampanjen til Fontenehus er viktig for å skape åpenhet slik at folk kan søke hjelp.

– Det jeg synes er viktig som fastlege, og det jeg ser blant pasienter, er at de som kommer tidlig til og får god hjelp med en gang, har mye bedre sjanser for ikke å bli alvorlig syke, sier Rashidi.

SØKE HJELP: Fastlege Kaveh Rashidi mener det er viktig med åpenhet rundt mental helse. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Også han mener arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene for å fremme god helse.

– Det å normalisere at man har dårlige psykiske dager, at man kan ha psykiske plager og fortsatt være et fullverdig menneske og funke kjempegodt i samfunnet, er kjempeviktig. Arbeidsplassen har dermed en kjempestor rolle i å fremme god psykisk helse, sier Rashidi.