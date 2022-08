Jakob Ingebrigtsen med klar Gjert-beskjed

HAR OPPNÅDD STORE TING SAMMEN: Jakob Ingebrigtsen (t.h) sammen med far og daværende trener Gjert etter OL-gullet i fjor. Foto: Lise Åserud

Jakob Ingebrigtsens far og eks-trener, Gjert Ingebrigtsen, fikk ikke være med på VM i Eugene.

Men i EM neste uke er han på plass. Det blir første gang både Gjert og sønnene er tilstede på et stort mesterskap uten faren i trenerrollen.

Ved starten av året valgte nemlig Jakob og brødrene Henrik og Filip å droppe Gjert som trener.

Et brudd som åpenbart gikk inn på faren:

Siden er det eldstebror Henrik som har overtatt mye av Gjerts ansvar.

Lørdag, kun to dager før første konkurransedag i EM, deltok den ferske VM-vinneren på 5000 meter, Jakob, på et digitalt treff med norsk presse.

Der fikk han følgende spørsmål:

– Kommer du og Gjert til å ha noe kontakt i München?

– Nei.

– Har det noe som helst betydning for deg at faren din er på plass i München?

– Jeg er der for å springe løp. Hvis jeg skal være helt iskald på det, så er det kun det jeg har fokus på.

– At folk kommer ned og heier er gøy. Samtidig skal jeg ikke la de som er der for å heie få prege min prestasjon. For da stiller jeg dårligere til å ta de medaljene jeg vil ta.

Årsaken til at Gjert vil være på plass i München-EM, i motsetning til Eugene-VM, er at han har fått en trenerakkreditering gjennom sin nåværende rolle som trener for mellom- og langdistanseløper Narve Gilje Nordås.

TOK SITT FØRSTE VM-GULL: For knappe tre uker siden vant Jakob Ingebrigtsen gull på 5000 meter i Eugene - uten Gjert ved sin side. Foto: ANDY LYONS

Skyhøye forventninger

Under EM i München er Jakob tittelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter.

Han skal forsøke å forsvare begge gullene.

I forkant av mesterskapet har han stått over et par Diamond League-stevner - deriblant hans favorittløp i Monaco:

– Jeg har brukt tiden på å trene, og å forberede meg til EM.

– Betyr det å jakte VM- og EM-gull ekstremt mye mer for deg enn Diamond League-stevner?

– Ekstremt er vel å ta i. Men mesterskapsgull er jo det jeg jobber for. Nå har jeg lyst å kunne vinne som tittelforsvarer.

Yngstebror Ingebrigtsen løper forsøk på 1500 meter mandag kveld. Deretter venter finalen på 5000 meter tirsdag kveld.

Der skal han konkurrere mot farens nye løpeelev, Narve Gilje Nordås.

Trolig blir det også finale på 1500 meter torsdag kveld.