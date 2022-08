Vos med hat trick: – Hva skal man si?

Se suverene Vos i videovinduet øverst!

På den tredje etappen i Tour of Scandinavia, mellom Moss til Sarpsborg, var det igjen lite å gjøre med sammenlagtleder Marianne Vos.

I strålende solskinn spurten Jumbo Visma-rytteren inn til ny seier - hennes tredje av tre mulig så langt i Tour of Scandinavia.

– Et ekte hat trick for Vos. Hun vinner sin tredje strake seier i Tour of Scandinavia. Hva skal man si om den dama der? Utbrøt TV 2-kommentator Magnus Drivenes.

Vos vant på samme oppløp tilbake i 2018.

Norske Susanne Andersen ble beste norske på tolvteplass.

Se fjerde etappe fra Askim til Mysen fredag på TV 2.