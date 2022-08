Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya

Hvalrossen Freya tiltrekker oppmerksomhet og skuelystne. Det kan bety at Freya må avlives.

TILTAK: Det er fare for at Freya må avlives, av hensyn til både mennesker og dyrevelferd. Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen denne uken. Det er også observert at personer har kastet gjenstander etter hvalrossen, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Det at hvalrossen har blitt en attraksjon eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadet, sier Nadia Jdaini.

Fiskeridirektoratet har dokumentert at personer bader med Freya, og oppsøker den ved vannkanten, sammen med barna sine, for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand, sier Jdaini.

Nå er Fiskeridirektoratet i dialog med politiet og veterinær for å diskutere ytterligere tiltak.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

I mellomtiden gjentas avstandsanbefalingene og presiseringene om å ikke bade med hvalrossen:

– Vi vil igjen, på det sterkeste anbefale at publikum holder avstand der hvalrossen er observert og ikke bader med den. Det er for en egen sikkert, og med tanke dyrevelferden, sier Jdaini.