Tror «luksustidene» er over: – Vi må prioritere hardere

Dyrtiden vi er inne i vil kreve at mange tar grep.

Vi bør bli mer sparsomme, få ned forbruket og si mer nei.

Kjedelig og sant for mange – men faktisk langt vanskeligere å gjennomføre enn man skulle tro.

– En bekjent sa engang at «luksus tar en dag å vende seg til, men et liv å avvende seg», sier sosialantropolog Thorgeir Kolshus ved OsloMet.

Men at det er nødvendig med en økonomisk detox nå, er han helt overbevist om.

– Vi står oppe i kanskje den mest alvorlige økonomiske krisen på 50 år, sier han.

VIL MERKES: Sosialantropolog Thorgeir Kolshus tror mange privatpersoner vil merke ringvirkningene av den økonomiske nedgangstiden. Foto: Torstein Wold / TV 2

Dystre spådommer

Ifølge Finanstilsynet er utsiktene for norsk økonomi nå svært usikre.

Forstyrrelser i forsyningskjeden har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt, ifølge en rapport fra juni.

Ola Honningdal Grytten, som er professor i økonomisk historie ved NHH, viser til at både Norge og Vesten har gjennomgått en periode der vi har brukt for mye penger i forhold til verdiskapingen.

– Det skaper inflasjon og oppbygging av gjeld. Derfor er det veldig mye som tyder på at vi skal inn i en nedkonjunktur nå, som er dypere og vil vare lengre enn vanlig, sier han.

Selv i «verdens rikeste land» gjør den høye husholdningsgjelden og høye eiendomspriser økonomien svært sårbar, mener Finanstilsynet.

Det er dystre spådommer, og som følge har en rekke forbrukerøkonomer oppfordret privatpersoner til å ta grep.

Hvorfor er det da fortsatt så vanskelig å ta prognosene på alvor og starte en opprydningen i egen privatøkonomi?

VANSKELIG: Å legge om livsstilsvaner kan være vanskelig å gjennomføre. Foto: Aage Aune / TV 2

I en spagat

Kolshus mener den økonomiske nedgangstiden vi står overfor er vanskelig å ta helt og fullt på alvor. Dette begrunner han med at vi kan se tilbake på mange tiår med vekst og derfor regner med at perioden blir midlertidig.

– Vi har vokst opp med at verden alltid går fremover. Det har vært noen tilbakesteg, som finanskrisen eller pandemien, men livene våre har alltid gradvis blitt bedre på et materielt plan.

VEKST: Thorgeir Kolshus tror det er slutt for den «uendelige» veksten til Norge. Foto: Torstein Wold / TV 2

Han mener mange av oss har blitt vant til å kunne kjøpe det vi ønsker oss, når vi ønsker oss det, uten å spare.

– Vi har kunnet reise verden rundt og kjøpe nesten hva vi vil uten å se på prisene. Vi har glemt at dette ikke er selvfølge, og kanskje også glemt å være takknemlige for det vi har i en evig på jakt på noe som er bedre, mer komfortabelt eller enklere, sier Kolshus.

Ifølge sosialantropologen står vi trolig ikke overfor en høst og vinter med høye strømregninger, men en langvarig økonomisk krise som kan vare år.

– Sannsynligheten for at disse evige oppgangstidene er over, er stor. Denne krisen rammer dypere. Slik økonomene har pekt på, kan vi ikke kjøpe oss ut av disse problemene uten å forlenge krisen, sier Kolshus.

At nordmenn generelt vil få dårligere kjøpekraft, mener han rokker ved hele vår forståelse av hvordan ting henger sammen.

– Å ta to skritt tilbake er vanskelig. Vi kommer til å måtte prioritere mye hardere enn vi er vant til og det gjør nok at vi havner i en liten eksistensiell krise, både som individer og på samfunnsplan, mener han.

DÅRLIGERE RÅD: Det er mye som tyder på at nordmenn generelt vil få dårligere råd. Foto: Aage Aune / TV 2

Kanskje føler du allerede på det.

En del av deg vil ta til fornuften, få ned forbruket og stramme inn. Men så har du den andre delen som vil nyte sommeren, ta igjen det tapte etter pandemien og kjempe imot.

– Vi opplever ofte den spagaten. Det er liv og lære og det vi vet er riktig, men så er det det vi egentlig har lyst til. Nå er den følelsen mer presserende, sier Kolshus.

Han tror at det særlig er voksne personer som vil ha størst problemer med å stramme inn.

– Ungdommen vil ha det lettere fordi levemønstrene ikke har satt seg i samme grad – kanskje.

Uavhengig av om du har innsett at du bør stramme inn eller lever som før, så finnes det råd.

Varsler strukturell forandring

Økonom Ola Honningdal Grytten mener vi har vendt oss til den enorme pengebruken fra oljen, og dét ikke kan fortsette.

– Vi må vende oss til at vi ikke kommer til å høste like mye inntekter fra olje og gass. Vi kan heller ikke ha en stat som alltid kommer med krisepakker. Så har vi krigen, som fører til ytterligere usikkerhet, sier han.

VELSTAND: Ola Honningdal Grytten sier Norge har hatt lavere produktivitetsvekst enn mange andre land. – Det tyder på at vi ikke kan forvente samme velstandsvekst fremover. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Grytten tror nedgangskonjunkturen kan bli betydelig. Det begrunner han med at mindre produksjon og konsum av fossilt brennstoff vil kreve nødvendige strukturelle endringer i økonomien som kan bidra til lavere vekst.

– Hvis vi ikke omstiller oss og fortsetter som før, får vi store problemer.

Hvis samfunnet i stedet tilpasser seg tiden vi er inne i, tror han majoriteten fortsatt vil klare seg bra i Norge.

– Jeg ville ikke gått over til hermetikk, for jeg tror at det vil gå godt for folk flest. Men vi kan ikke forvente at vi skal fortsette til himmels de neste ti årene, sånn som vi har gjort, men mindre vi finner opp det nye gullet.

Bekymret for psykiske plager

Psykolog Maria Abrahamsen anbefaler folk å ta grep i god tid, for å unngå økonomisk stress.

– For mange kan det være risikabelt å opprettholde de samme økonomiske vanene, på tross av økte de utgiftene og prisstigningen i samfunnet, mener hun.

Abrahamsen er bekymret for at mange vil komme for sent til innsikt.

– Vi er vant til å ha det godt og at alle de basale behovene våre er dekket. Å gjøre endringer i levestandarden og å plutselig måtte budsjettere for disse tingene, vil bli vanskelig, sier hun.

Heldigvis mener psykologen at mennesker er tilpasningsdyktige, så det er viktig at vi begynner å forberede oss nå.

– En stram økonomi vil kunne påvirke den psykologiske folkehelsen, da økonomiske vansker sammenfaller med psykiske plager, sier hun.

SOM FØR: Psykolog Maria Abrahamsen tror at mange fortsatt kjøper de samme tingene som før, til tross for de økonomiske nedgangstidene. Foto: Kristoffer Myhre

Slik kommer du i gang

For å komme i gang med en livsstilsendring, mener Abrahamsen det først og fremst er viktig å ta et oppgjør med seg selv.

– Spør deg selv: «Hvordan vil min fremtid se ut»?

– Og deretter: «Hva er viktig for meg og hva kan jeg gi avkall på?»

Ved å prioritere vekk noe i hverdagen mener hun at omstillingen ikke trenger å svi like hardt.

Å snakke åpent med venner og familie om at du ønsker å ta grep, kan også lønne seg, mener Abrahamsen.

– Det er et kjøpepress i samfunnet, og mange av de tingene man gjør i felleskap er kostbare. Det kan være lurt å snakke med de du har rundt deg om å heller gjøre ting sammen som ikke koster så mye.

FLERE: Å gå flere sammen om å stramme inn, mener psykologen kan være endringene lettere. Foto: Aage Aune / TV 2

– Stor usikkerhet

På spørsmål om det finnes noen positive sider ved nedgangstiden, er sosialantropolog Thorgeir Kolshus relativt ordknapp.

– For klimaets del kan dette være bra. Om dette lærer oss å sette mer pris på de nære tingene. Samtidig er det en mager trøst hvis du kjenner på at du må velge mellom å ha minimum 19 grader i stua og å spise middag.

Han mener at den geopolitiske situasjonen med krig og konflikter forsterker usikkerheten fremover.

– Siden jeg opplever at det er såpass stor usikkerhet og grunn til bekymring, så sliter jeg litt med å se flere positive aspekter ved tiden vi er inne i. Men jeg håper inderlig jeg tar feil.