På veien mot bryggekanten rakk Adrian å tenke at han skulle dø

– Jeg sitter her, jeg lever, og jeg har ingen ordentlige varige mén som jeg vet om enda. Jeg er lam her bare, sier Adrian Sellevoll og peker på høyre side av kjeven.

KRAGE: Med nakkekrage tok Adrian turen til Marte og Dennis. Foto: God kveld Norge

Det var i slutten av juni at artisten klatret opp på et tak på Bryggen i Bergen. Taket var syv meter over bakken, og man måtte hoppe litt ut for å treffe vannet. Første hopp sto til 20 i stil, men på hopp nummer to var bergenseren våt. Han sklei, falt, og traff bryggekanten før han falt i vannet.

– Jeg hadde brudd i nakken og kjeven, så kløyvet jeg det andre kjevebeinet, kragebenet er knekt, også er det noe galt med kneet mitt men det har jeg ikke fått sjekket opp i enda, sier Sellevoll i sofaen til God kveld Norge.

Se fallet i videoen øverst i saken.

– Nå dør jeg

Både legene og Sellevoll selv sier det er utrolig at han fortsatt lever.

– Jeg sklei, spente bein på meg selv, og så falt jeg med hodet først. Da tenkte jeg: «fack, nå dør jeg», minnes han.

– Jeg var sikker på å dø.

Sellevoll husker fallet, men øyeblikket da han traff bryggekanten er svart. Men allerede på vei opp mot vannkanten våknet han igjen.

– Jeg følte at jeg ble født på ny. Jeg var helt bevisst og full av adrenalin. Noen dro meg opp i en båt, og den båten så ut som den hadde vært på fisketur i flere timer etterpå, sier Sellevoll og sikter til alt blodet i båten.

BLOD: Slik så båten ut etter at de dro opp Adrian. Foto: privat

Ambulansen var på plass allerede etter ett minutt. På Haukeland ble det opereasjon fra innsiden av munnen. Nå har han fire plater og 18 skruer i munnen. Utrolig nok mistet han ingen tenner.

BLODIG: Adrian var ikke pen da han kom til Haukeland. Foto: privat

Angst og mareritt

I etterkant har han ikke slitt med traumer etter fallet, men han hadde mye angst de første ukene.

– Det var fordi jeg lå aleine, og det var veldig lange netter. På dagtid gikk det greit selv om det var vondt. Men når mørket senker seg så ligger du der helt rett på en vond madrass. Jeg har mange demoner som er irriterende, og det var det verste de første ukene. Jeg hadde helt syke mareritt, forteller Sellevoll.

Men det hjalp med alle menneskene som kom til sykehuset for å besøke han, og det var ikke rent få.

TRUDE: Adrian beskriver Trude Drevland som en bonus mormor. Foto: privat

– Jeg hadde veldig mye besøk, jeg tror det var publikumsrekord, smiler Sellevoll.

Blant andre tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, var blant de besøkende. Sellevoll kaller henne sin mormor nummer to.

Kjapt tilbake på scenen

Kun en måneds tid etter ulykken var Adrian, til tross for advarsler fra legene, tilbake på scenen under en festival i Bodø.

– Jeg tenkte at jeg måtte lage litt show. Jeg ringte til festivalen og ba de hente et dryppstativ fra sykehuset. Så hadde jeg stjelt sykehusklær, smiler Sellevoll.

– Jeg spilte én time, men merket etter kun to låter at jeg fikk jævlig mye smerter. Publikum digget det, men jeg fikk terningkast to i avisen og de skrev: «han burde ha sykemeldt seg», ler 24-åringen.

Har lært noe

Nå er han tilbake i studio og har allerede rukket å lage flere låter.

– Jeg har laget tre låter. En som heter «Englevakt», også må vi ha en sang som heter «Gjennom vaieren», sier Sellevoll og sikter til Kanye West sin låt «Through the Wire» fra 2004. En låt West skrev mens han lå på sykehuset med knust kjeve.

Sellevoll sier at han ikke kommer til å slutte med stunts, men vil ta mer hensyn og har lært noe av fallet sitt.

– Det er en gylden regel at du ikke burde hoppe fra steder hvor du må hoppe utover for å treffe vannet. Den bør du følge.