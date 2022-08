Ronaldo returnerer til LaLiga: – Misfornøyd

EIER: Den brasilianske fotballegenden Ronaldo er majoritetseier i fotballklubben Real Valladolid. Her fra 2018. Foto: OSCAR DEL POZO

Den ekte Ronaldo, som mange kaller ham, ble tilbake i 2018 hovedeier i klubben, etter å ha kjøpt aksjer for 300 millioner norske kroner.

Med Ronaldo som klubbeier rykket Valladolid ned fra den spanske toppdivisjonen i 2021, før de rykket opp direkte sesongen etter.

– At Ronaldo er eier i Valladolid synes jeg er kjempegøy. Han har vært der i et par sesonger. De har et ganske bra lag som skal bli gøy å følge med på, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Norsk Valladolid-fan: – Mange er misfornøyde

Martin André Hansen (25) er en av få norske Real Valladolid-fans. 25-åringen fra Tysvær utenfor Haugesund ble Valladolid-supporter for snart tre år siden, og har ikke blitt nevneverdig imponert over det Ronaldo har levert som klubbeier.

– Ryktet til Ronaldo er splittet. Det er mange som støtter ham uansett hva, fordi Ronaldo er Ronaldo.

– Men faktumet er at store deler av supporterskaren er misfornøyde. De føler at han er mer investert i Cruzeiro.

Fakta: Real Valladolid Stiftet: 20. juni 1928 Stadion: Estadio José Zorrilla (27.618) Nåværende trener: José Rojo Martín Meritter: Ikke vunnet noen nasjonale titler

Tilleggsopplysning: Scoret i 2008 tidenes raskeste LaLiga-scoring. Etter 7,42 sekunder ved Joseba Llorente mot Espanyol. Kilder: SNL

I desember kjøpte brasilianeren seg opp i klubben han spilte for - før han dro til Europa og briljerte.

Hansen trodde selv Ronaldo var populær blant fansen, men etter å ha snakket med lokale supportere fant han ut at tonen var nokså annerledes.

45-åringen vedtok tidligere i år en logoendring, som skal ha skapt mer misnøye blant fanskaren.

– Har han brukt mye penger?

– Ronaldo bruker ikke mye penger som eier. Det er hentet inn flere spillere gratis. Jeg håper han kan vise klubben mer kjærlighet neste sesong.

STJERNELAG: Ronaldo sammen med Real Madrid-president Florentino Perez. Foto: GABRIEL BOUYS

Ifølge nettstedet Transfermarkt er den dyreste signeringen dette overgangsvinduet Gonzalo Plata fra Sporting Lisboa til rundt 30 millioner norske kroner.





FAN: Martin Andre Hansen står bak Twitter-kontoen Real Valladolid Norge, som foreløpig ikke har alt for mange følgere. Hvem vet etter denne artikkelen ...? Foto: Privat

Håper å unngå nedrykk

Unngår klubben fra Valladolid - med rundt 320 000 innbyggere - nedrykk er tysværingen fornøyd.

Ønskelisten er klar: En spiss som scorer mål.

Selv om israelske Shon Weissmann scoret 20 ganger forrige sesong, mener Hansen at han ikke er god nok på det øverste nivået.

I nedrykksesongen fra LaLiga scoret han kun seks ganger.

Se én av spissens scoringer under:

Målscorer

Ronaldo ble i sin tid som spiller ansett som en av verdens beste spisser.

41-åringen spilte én sesong i Barcelona fra 1996 til 1997. Da scoret han 47 mål på 49 kamper. Han spilte så i Milan i fem år før han i 2002 vendte tilbake til Spania, den gang til Real Madrid.

Han vant også VM to ganger med Brasil, i 1994 og 2002.