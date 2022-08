– Dette er sommerens beste LaLiga-overganger

Se LaLiga på TV 2 Play!

Den nye LaLiga-sesongen er endelig i gang.

Klubbene har gjort sine forsterkninger og TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kommer med sin liste over det han anser som de fem beste overgangene.

5. Axel Witsel, fra Dortmund til Atlético Madrid

SPANSK FOTBALL: Axel Witsel har tatt steget fra Bundesliga til La Liga. Foto: YVES HERMAN

– Han har en voldsom rutine og er trygg med ballen. Merkelig at han ikke har gått til en større klubb tidligere. Den eneste risikoen er skader, men jeg tror han passer veldig godt til Atlético Madrid som ofte ikke har vært gode nok i det etablerte spillet.

4. Raphinha, fra Leeds til Barcelona

FRA LEEDS TIL BARCELONA: Raphinha imponerte stort i Leeds-trøyen. Nå skal han prøve å gjenskape prestasjonene for Barcelona. Foto: Ethan Miller

– Vært helt «outstanding» siden han kom til Premier League og en spiller jeg forelska meg i. Fantastisk driv med ballen, kreativ og et strålende distanseskudd.

– Det var gøy å se Leeds forrige sesong, men uten han hadde det ikke vært det samme. Flere klubber siklet etter han, men han valgte Barcelona. Detaljene og energien han bringer med seg og det at han bare kjører på. Han tenker ikke konsekvenser.

3. Jules Koundé fra Sevilla til Barcelona

ETTERTRAKTET: Franske Jules Koundé var ønsket av blant andre Chelsea, men valgte Barcelona. Foto: PAU BARRENA

– Grunnen til at jeg har han foran Raphinha, er at behovet er større i forsvar, som har vært en problemposisjon for Barcelona. De er litt for sårbare defensivt. Gerard Pique og Eric Garcia er til tider bra, men det er ikke godt nok.

– Han har vært en av de aller beste forsvarerne i La Liga de siste to årene, som er klart best som stopper. Det kan være forskjellen på ligagull og ikke. Han har et lite steg igjen til å bli verdensklasse, men har alle forutsetninger.

2. Aurélien Tchouaméni, fra Monaco til Real Madrid

STORTALENT: Den franske midtbanespilleren spås en stor fremtid. Foto: JAVIER SORIANO

– Nok en fransk juvel. Det tok litt tid med Camavinga, med et lag som var veldig satt, men ble avgjørende i slutten av Champions League. Dette er samme type signering for fremtiden og litt nå. Han må ikke dominere med en gang.

– Han har dominert for et lag (Monaco) som er bra, men ikke blant de beste. Han spiller med en sjelden pondus til alderen sin og god på det aller meste: teknikk, ro, defensive styrker. Han har hele pakka.

1. Robert Lewandowski, fra Bayern til Barcelona

SUPERSPISS: Barcelona fikk til slutt sin mann, Robert Lewandowski. Foto: PAU BARRENA

– Alle lag i verden ville tatt imot ham. Har en ekstrem spisskompetanse i å score mål i det som er en komplett fotballspiller. Størrelse, teknikk, hode - både fysisk og mentalt.

– Han virker nesten helt koko i å ta vare på kroppen, hvor han ikke står tilbake for (Cristiano) Ronaldo. Han ser fortsatt like klar ut til å spille 50 kamper i året som for ti år siden, om ikke enda bedre. Og det har betalt seg, for han har nesten ikke hatt langvarige skader.

– Noen virker som de bare kan fortsette for evig. Lewandowski har ikke gitt noen tegn til å være over toppen. Han har vært helt enorm. Jeg er trygg på at dette blir en suksess.

Disse nådde akkurat ikke opp

Stamsø-Møller har også uthevet noen overganger som akkurat ikke nådde opp på listen:

Antonio Rüdiger til Real Madrid fra Chelsea

Andreas Christensen til Barcelona fra Chelsea

Isco til Sevilla fra Real Madrid

Joselu til Espanyol fra Alaves

Miguel Gutierrez til Girona fra Real Madrid

Spesielt Iscos overgang til Sevilla, har eksperten tro på.

– Det er få spillere jeg har blitt mer skuffet over utviklingen til enn Isco, som en av de aller beste i verden i sin posisjon. Det er trist at han bare har godtatt å være i Real Madrid og bidra nå og da.

– Det skal bli godt å se han bidra hver eneste helg. Det tror jeg passer ham godt.