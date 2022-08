Klubbene raser etter løftebrudd: – Helt «god natt»

Toppserien-klubber ble lovet at alle kampene i sluttspillet skulle sendes på TV. Men NRK planlegger å kun vise én kamp per runde – og ingen kamper fra kvalifiseringsligaen.

Debatten rundt den nye sluttspillmodellen i Toppserien har rast den siste uken.

Nå hersker det full forvirring rundt hvilken dag kampene skal spilles, hvem som får hjemme- og bortekamp, og hvilke kamper som skal sendes på TV.

Medieansvarlig i Brann Kvinner, Mette Hammersland, har jobbet på spreng for å få svar på spørsmålene.

Fakta: Toppseriemodellen 10 lag spiller i Toppseriens grunnserie.

De fire beste i grunnserien går videre til sluttspill der vinneren blir seriemester.

Poengene fra grunnserien nulles, men lagene i sluttspillet får med seg bonuspoeng: 6–4–2–0.

Vinneren av sluttspillet får også plass i Champions League.

Nummer 5–10 i Toppseriens grunnserie, pluss nummer 1 og 2 på nivå to, spiller en «kvalifiseringsliga» (der lagene starter på null).

Disse spiller enkel serie. Nummer 7 og 8 i «kvalifiseringsligaen» rykker ned.

Nummer seks i «kvalifiseringsligaen» spiller kvalik mot nummer 1 i «opprykksligaen» på nivå to. Vinneren blir å finne i Toppserien året etter. Forslaget om færre lag og sluttspill i Toppserien ble vedtatt under Fotballtinget i 2019.

– Vi ble lovet at alle kampene i sluttspillet skulle være TV-kamper. Det var derfor det skulle settes opp én kamp lørdag, og én kamp søndag, sier Hammersland til TV 2.

Hun har ringt både Toppfotball Kvinner og Fotballforbundet for å finne ut hvordan dette blir, men fikk først klarhet i dette torsdag kveld.

– Helt «god natt»

Det er NRK og Amedia som nå har rettighetene til Toppserien.

TV 2 har vært i kontakt med NRK for å høre hvor mange kamper kanalen vil sende.

– Planen er at vi sender én hovedkamp per runde, altså totalt seks kamper med topp 4-lagene, skriver Mads Håby i en e-post. Han er prosjektsjef for fotball i NRK.

– Dette var ikke det vi ble lovet, det er helt «god natt». Jeg husker veldig godt at det var et salgsargument for modellen at alle sluttspillkampene skulle være TV-kamper, sier Hammersland.

Hun får støtte av andre Toppserien-klubber.

– Det er kommunisert at det skal spilles én kamp lørdag, og én søndag i sluttspillet. Slik vi har forstått det, ligger det implisitt at det er fordi det skal være TV-kamper, sier Jens August Dalsegg, markeds- og medieansvarlig i Vålerenga.

– Det er samme oppfatning vi har, sier Stein Ellingsen, daglig leder i LSK Kvinner.

Også Stabæk bekrefter at dette er kommunisert til klubbene.

TOPPLAGENE: Brann og Rosenborg er blant lagene som vil spille i sluttspillet, men vet ikke hvilke kamper som blir TV-sendt. Foto: Geir Olsen

Fikk plutselig kontrabeskjed

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner (TFK) bekrefter lovnadene om at alle sluttspillkampene skulle sendes på TV.

– Jeg kan skjønne at klubbene er skuffet og vi deler jo denne frustrasjonen. Vi har hele tiden hatt forståelse av at begge kampene i sluttspillet skulle sendes på nasjonal TV, og da blir det en nedtur at det ikke skjer. Dette er veldig gode kamper med høy underholdningsverdi, så vi ønsker sterkt å vise frem dette fantastiske produktet på best mulig måte.

Senest i juni fikk hun dette skriftlig på e-post fra Fotball Media, som forvalter rettighetene på vegne av Fotballforbundet.

Så kom kontrabeskjeden rett før ferien.

– Nå må det imidlertid legges til at Amedia også er rettighetshavere til Toppserien, og vi vet at det planlegges for en skikkelig satsing på sluttspillet. Det er veldig positivt, understreker Jørgensen.

– Ikke grunnlag for ambisjonen

Knut Kristvang i Fotball Media sier til TV 2 at det tidligere har blitt skissert en mulighet om NRK og Amedia kunne vise flere kamper i Topp 4 basert på produksjon og utveksling av bilder fra kampene.

– Selve avtalen i bunn var, og er, én kamp på TV på NRK og resterende på Direktesport i runden. Så kom pandemien, vi fikk ikke gjennomført sluttspillet som planlagt i sesongene ´20 og ´21.

Han bekrefter at en modell der begge parter sender begge kamper også har vært diskutert for 2022.

GOD: Knut Kristvang mener løsningen for Toppserien gir god tilgjengelighet, oppmerksomhet og dekning. Foto: Trond Reidar Teigen

– Så har det ikke vært grunnlag for ambisjonen om den samme modellen i 2022 som var skissert tilbake i 2020.

– Det må vi forholde oss til, slik avtalen er, selv om ambisjonen og ønsket hele veien er å finne grunnlag for så bred dekning som mulig av sluttspillet.

Risikerer at de ikke blir vist

NRK henviser i sitt svar til medieavtalen de har med NFF.

– Dette er jo i sammenheng med det vi har rettigheter til å vise, ref. den fotballavtalen vi har. Amedia viser jo også noe, men kjenner ikke detaljene i hvilke og hvor mange kamper de skal vise utover høsten, skriver Mads Håby.

Mette Hammersland må «telle til ti» når hun snakker om lovnadene om TV-kampene som hun nå opplever er brutt.

– Jeg er enormt skuffet!

Hammersland var nestleder i TFK frem til juni i år, i tillegg til rollen hun har i Brann Kvinner.

– TV-kampene skulle gi mer fokus på alle de fire (topp)lagene, og en av tingene som skulle løfte produktet. Dette er noe jeg har vært veldig opptatt av, og som allerede er solgt inn til våre samarbeidspartnere i Brann.

For LSK Kvinner kan høsten ende uten noe særlig tid i TV-ruta.

– Dette er jo bare trist selvsagt, flere kamper bør sendes. Skulle vi havne utenfor topp fire, betyr det at vi ikke få TV-kamp i det hele tatt, sier Ellingsen i LSK Kvinner.

USIKKER: LSK Kvinner er et av lagene som kan havne utenfor topp fire i Toppserien, og vil dermed ikke delta i sluttspillet. Foto: Jan Kåre Ness

– Mye penger involvert

Dalsegg i Vålerenga deler skuffelsen, og tror det vil være stor spenning knyttet til kampene i både sluttspillet og kvalifiseringsgruppen.

– Det er kjipt at lovnaden om TV-kampene blir brutt. Spesielt når det er mye som står på spill med seriegull, plass i Champions League og mye penger som er involvert. Kvinnefotball har fått en boost etter EM som man kunne bygget videre på.

Knut Kristvang i Fotball Media mener løsningen for Toppserien Topp 4 i år fortsatt er god.

– Det gir god tilgjengelighet, oppmerksomhet og dekning, med en TV sendt kamp på NRK enten lørdag eller søndag og en kamp med en større produksjon enn de øvrige kampene, tilgjengelig for Direktesports ca 700.000 abonnenter. I tillegg legges det opp til dekning av de øvrige kampene i sluttspillet Toppserien i NRKs sending.