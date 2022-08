Nordens beste: – Svenskene og danskene er alltid morsomme å slå

Politihunder er en viktig ressurs for politiet, og de norske ble i sommer kåret til Nordens aller beste. Nå trenes de opp til ny konkurranse.

I sommer gikk de norske politihundene av med seieren i Nordisk politihundemesterskap i Sverige. Tre patruljehunder og to narkotikahunder var med på laget.

– Det er jo dette vi jobber med hver dag, vi prøver å få både oss og hundene så gode som vi kan. Når vi lykkes med det, er det kjempemorsomt, sier hundefører Magne Gundersen fra Øst politidistrikt.

Han jobber til daglig med narkotikahunden Bruno, som var blant vinnerne i årets mesterskap.

FORNØYDE: Hundeførerne fra Øst politidistrikt som deltok i mesterskapet, Bjarne Stallemo (f.v.) med hunden Daklas og Magne Gundersen med hunden Bruno. Til høyre står Rune Grimstad, leder av norsk politihundelag. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Svenskene og danskene er alltid morsomme å slå, sier Gundersen.

– Utgjør den store forskjellen

Hundefører Bjarne Stallemo peker på tre faktorer som skiller de beste politihundene fra resten.

– Det er for det første miljøet. Så er det driften, altså det som driver hunden, og at de er sosialt trygge på mennesker, sier Stallemo.

Hundene konkurrerer i grener som sporing, redningsøvelse, lydighet og angrep, og gjør søk etter narkotika i biler, leiligheter og på objekter.

ANGREP: Patruljehunden Daklas under trening på angrep, her med hundefører og instruktør Petter Anstensen som mål. Foto: Martin Leigland / TV 2

Stallemo forteller av hundene er svært viktige i politiets arbeid.

– Det har vist seg gang på gang at patruljehunder og narkotikahunder gjør den store forskjellen når vi er der ute og leter etter stoff eller leter etter folk. De er kjempeviktige med hensyn til å fange kriminelle og å redde liv, sier Stallemo.

– Svært fornøyd

Leder av norsk politihundelag, Rune Grimstad, var blant dommerne under årets mesterskap. Han er svært fornøyd med at de norske hundene stakk av med seieren.

– Disse hundene er som idrettsutøvere. Har du dagen, så har du dagen, men det er gjennomgående treningsarbeid over lang tid som avgjør om hunden blir god eller ikke, sier Grimstad.

LEK: Belønning er den store motivasjonen til politihundene, både under trening og på faktiske oppdrag. Foto: Martin Leigland / TV 2

For hundene oppleves derimot arbeidsoppgavene kun som leking.

– Alt er mynta på lek med disse hundene. De får belønning etter en gjennomført øvelse, og det er det som betyr noe for dem, sier Grimstad.

Klare for ny konkurranse

Grimstad forteller at konkurransene er en stor motivasjon for hundeførerne, men også et viktig faglig samarbeid mellom de nordiske landene.

– Det nordiske samarbeidet er det en lang historikk på som vi selvfølgelig viderefører. Det er sosialt, men gir også et faglig utbytte der vi kan lære mye av hverandre, forteller Grimstad.

Om en måned skal hundene og førerne konkurrere igjen når NM går av stabelen.

– Vi har store forventninger til at det i hvert fall skal komme mange deltakere. NM arrangeres her i Sarpsborg, og da skal vi kåre nye norske mestre som igjen skal konkurrere på nordisk nivå til neste år, sier Grimstad.