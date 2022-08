Frykter drømmen ryker: – Står alene

Lea Ytredal Akse (16) hadde spart både konfirmasjonspenger og lønninger for å dra på utveksling. Så brøt arrangøren lovnaden de ga.

SKUFFET: Lea Ytredal Akse er skuffet over hvordan hun har blitt behandlet av utvekslingsarrangøren EF. Foto: Privat

I disse dager skulle Lea Ytredal Akse (16) etter planen vært på plass i USA på utveksling – noe hun har gledet seg og spart penger til i årevis.

I stedet sitter hun hjemme i Hyllestad i ytre Sogn, og aner ikke hvordan det kommende året blir. EF har nemlig ikke klart å finne nok vertsfamilier.

– Jeg synes det har vært helt forferdelig å gå rundt og vente på noe du kanskje ikke får. Og så får du ingen sympati fra organisasjonen heller, så du står alene i saken på en måte, sier Akse til TV 2.

Allerede har hun gått glipp av felles velkomstdager i New York med andre utvekslingsstudenter.

KLART: Utvekslingsutstyret fra EF ligger klart - men er foreløpig ubrukt. Foto: Privat

Ble lovet tidlig plassering

Allerede for to år siden fikk Akse plass på utvekslingsarrangøren EF (Education First) sitt program. Siden hun var så tidlig ute ble hun lovet tidlig utplassering.

I starten av juli, etter at 16-åringen hadde fått mail fra EF om at utvekslingen nærmer seg, ringte arrangøren til moren.

– Vi som ikke hadde fått vertsfamilie enda fikk beskjed om at det ikke er sikkert vi blir plassert, på grunn av mangel på vertsfamilier, sier Akse.

Beskjeden kom som lyn fra klar himmel for Akse, og nå henger drømmen hennes i en tynn tråd. EF har frist til 31. august på å finne vertsfamilier til alle elever.

– Ikke vist noen forståelse

Etter hun fikk beskjeden, har Akse kontaktet EF flere ganger for å få en status på letingen etter vertsfamilier. Hun synes ikke noe om måten hun har blitt møtt på.

– De har ikke vist noen forståelse. Jeg har bare fått inntrykk av at det ikke er deres problem, sier hun.

USIKKERHET: Lea Ytredal Akse vet fortsatt ikke hvordan hennes neste skoleår blir. Foto: Privat

EF sier de tar kritikk fra sine kunder på alvor, og beklager at de ikke har svart til forventningene. De mener likevel at deres håndtering av saken har vært tilstrekkelig.

– EF har vært så transparente som mulig og gitt flere ulike alternativer til studenter uten plassering. Vi har vært i tett dialog med studenter og foresatte, skriver «country product manager» Tonje Nyberg i en e-post til TV 2.

Ifølge henne er det tre norske studenter som per nå står uten vertsfamilie.

– For de studentene som har stått uten plassering frem til nå er det dessverre begrenset med informasjon å gi når man ikke har en plassering. Så snart man har en plassering for en student, kommuniseres dette umiddelbart med våre kunder, fortsetter hun.

Dyrt for vertsfamilier

Nyberg sier den økende inflasjonen i USA har gjort det vanskeligere å finne vertsfamilier, da de ikke får noen økonomisk støtte.

– Hvorfor ga dere ikke beskjed tidligere om at dere slet med å få tak i nok vertsfamilier?

– Den eskalerende inflasjonen har påvirket flere vertsfamilier det siste halvåret, som har ført til at de har sett seg nødt til å takke nei til å være vertsfamilie i år. EF har ikke kansellert noen studenter, men ønsker å være transparente angående utfordringene rundt plasseringsprosessen i år, svarer Nyberg i EF.

– EF valgte å gå ut med informasjonen og tilby studenter uten plassering flere alternativer, slik at de som ønsket mer forutsigbarhet kunne velge det alternativet som passet dem best.

INFLASJON: Også i USA merker man økte levekostnader. Det gjør det vanskelig å finne vertsfamilier. Foto: Elise Amendola / AP / NTB

Brøt lovnad

Da Akse fikk plass i utvekslingsprogrammet, fikk hun en bekreftelse på e-post hvor hun ble lovet tidlig plassering i vertsfamilie. Den lovnaden har altså EF brutt.

BRØT LOVNAD: Akse ble lovet tidlig plassering da hun meldte seg på utveksling tidlig Foto: Privat

Arrangøren har imidlertid fremdeles tro på at de skal finne en vertsfamilie innen 31. august.

– Vi beklager at Lea ikke har en plassering enda, men er sikker på at hun vil få en fin opplevelse hos sin kommende plassering, skriver Nyberg.

150.000 kroner

Hele utvekslingsprogrammet koster 150.000 kroner. Deler av dette dekkes av Lånekassen, men mye av det har også Lea spart opp med konfirmasjonspenger og lønninger.

Hele summen er allerede betalt til EF, men blir tilbakebetalt om utvekslingen ikke blir noe av.

Hvis EF ikke finner noen vertsfamilie til Lea, må hun forberede seg på å gå andreåret av videregående i Norge. Da må hun skaffe seg hybel i nærheten av skolen, som ligger et stykke unna hjemmet.

– Har du forståelse for at dette er en kjip situasjon for Lea?

– EF har selvfølgelig forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de studentene det gjelder. Det er heller ikke noe som er ønskelig fra vår side.