Skulle kjøpe dopapir og pizza – vant én million

VINNERLODDET: 28-åringen trodde først at han hadde vunnet 250 kroner. Så kikket han litt nøyere. Foto: Privat

En 28-åring fra Stavanger stakk onsdag innom sin lokale Rema-butikk for å kjøpe inn dopapir og pizza.

– Når fruen er vekkreist, blir det enkel middag, sier han til TV 2.

Han hadde med seg en pose med tomflasker, som han brukte som innsats i Pantelotteriet.

Fullførte handlerunden

– På lappen var det flere tall, og først trodde jeg at jeg hadde vunnet 250 kroner. Men det viste seg å være antall trekninger. Så så jeg litt lenger ned. Da ble jeg helt satt ut, sier Stavanger-mannen.

Han måtte kikke noen ganger, for det var ganske mange nuller.

– Den første planen var å snakke med noen ansatte, men det sto masse info og en QR-kode på lappen. Så jeg fullførte handlerunden, gikk hjem og sjekket nøyere hva som sto der.

28-åringen scannet QR-koden og fikk bekreftet at han har vunnet en million kroner.

– Det var et sjokk. Det er fortsatt litt surrealistisk, sier han til TV 2.

28-åringen ønsker å være anonym.

– Vinneren sa ikke fra i butikken, så dette var nytt for oss. Vi sender han masse gratulasjoner fra alle oss her. Det er utrolig gøy at en av våre kunder vant toppgevinsten, sier kjøpmann Jan Pedersen ved Rema 1000 Stemmen.

Blir huskjøp

Nå gleder 28-åringen fra Stavanger seg til at forloveden kommer hjem i morgen, slik at de kan begynne å kikke på hus sammen. I dag leier de en leilighet i Stavanger.

– Jeg ser for meg huskjøp nå. Vi har allerede litt egenkapital, men dette hjelper veldig godt på.

FORNØYD: Hanne Nybø Andresen og Stavanger Røde Kors setter pris på inntektene fra Pantelotteriet. Foto: Røde Kors

Stavanger Røde Kors gratulerer den nye pantemillionæren.

– Dette var veldig kjekt å høre, og vi gratulerer så mye. Pantelotteriet har blitt veldig viktig for Stavanger Røde Kors, og gir oss midler til å drive en rekke aktiviteter og tiltak her lokalt, sier daglig leder Hanne Nybø Andresen i Stavanger Røde Kors.

Lokallaget har nylig kjøpt en beredskapsbil til hjelpekorpset, som de kan bruke i aksjoner.

– Det hadde vi ikke klart uten inntektene fra lotteriet, sier Andresen.