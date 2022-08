Vil se på hva som kan gjøres med leiemarkedet

Færre bosteder og høye priser preger det norske utleiemarkedet. Fredag møter kommunalministeren aktører i utleiemarkedet for å diskutere utfordringene.

– Det er snakk om utfordringer som blir forsterket med studiestart, samt at prisene øker generelt i samfunnet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skal møte aktørene i departementets lokaler klokken 8, for å «høre hva som kan gjøres for å legge til rette for gode forhold på leiemarkedet».

Leieboerforeningen, Forbrukerrådet, Norsk Eiendom og Finn.no er blant aktørene som skal delta.

I løpet av de siste tolv månedene steg leieprisene med 4,2 prosent, ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

Onsdag opplyste bransjeorganisasjonen at utleieprisene økte med 2,7 prosent i de store byene i andre kvartal 2022 sammenlignet med samme periode i fjor.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent. På plassene bak finner man Oslo med vekst på 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent. I Bergen falt leieprisene med 3,1 prosent, etter en kraftig oppgang i første kvartal 2022.