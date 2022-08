Dette er finansministerens private sparegrep

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at det vil bli trangere økonomisk for mange.

Det er mange som kjenner på de galopperende matvare-, drivstoff- og strømprisene. Samtidig gjør rentehevingene et kraftig innhogg i husholdningenes økonomi.

Spesielt det siste merker finansministeren selv godt på lommeboken.

– Det er klart renta slår inn hos meg. Jeg har jo som mange andre familier lån, men alle visste jo den skulle opp, siden den var så lav under pandemien, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Tar grep

Som mange andre har også Vedum tatt grep for å imøtekomme prisøkningen, blant annet ved å plugge ut en fryser som slukte strøm.

– Jeg er ekstra bevisst på strømsparing og har gjort små tiltak. Jeg hadde en gammel fryser som ikke var helt full, den tømte jeg og flyttet alt til et fryseskap.

MATVARER: Til tross for varierende matvarepriser, som følge av blant annet inflasjon, har Finansministeren kontroll på hva én liter melk koster på butikken Foto: Kristin Grønning / TV 2

Finansministeren vil ikke gi sparetips til folk som kjenner på prisøkningene.

– Folk er kloke, og kjenner sitt eget liv best. Regjeringen skal heller ikke komme og gi råd til folk. Vår jobb er å skape mest mulig trygghet.

– Vil bli trangere

Ferske inflasjonstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at matprisene økte med 7,6 prosent fra juni til juli. Matvareprisene er 10,4 prosent høyere enn i juli i fjor.

Vedum mener folk nå må belage seg på en trangere økonomisk høst.

– Selvfølgelig merker folk prisene, alle merker det nå. Det må hver enkelt ta høyde for ut ifra den økonomiske situasjonen de er i.

I fjor vinter sa Vedum til VG at folk ville få mer i lommeboken i 2022 enn i 2021.

– Bommet du?

– Det var de tallene vi fikk fra SSB da, men nå har vi nye tall. Nå kommer ikke det til å skje. Nå er prisveksten mye høyere enn det NHO, SSB og LO la frem tidligere. For mange vil det bli trangere, ikke bedre.

Han viser til at regjeringens mål er å hjelpe de med lav og middels inntekt.

– Noe som for eksempel er koselig for småbarnsfamilier er at prisen for barnehage og SFO går ned, sier finansministeren.

– Men holder det med billigere barnehage og SFO når prisene på matvarer og strøm øker, samtidig som renteutgiftene stiger så mye?

– Vi må gjøre mange flere grep framover også, men det som er skummelt er å øke pengebruken. Da kan vi få enda større prisvekst.

Ikke enig i kritikken

Senterpartiet har falt betraktelig på partimålingene etter at de dannet regjering med Ap. På TV 2s augustmåling ligger partiet så og si på stedet hvil, fra forrige måling med en oppslutning på kun 6,8 prosent.

Til tross for lave målinger vil ikke Vedum si at han ville gjort noe annerledes.

DALENDE OPPSLUTNING: Ved stortingsvalget 2021 gikk Senterpartiet mest frem av alle partiene og fikk 13,5 prosent av stemmene. I august 2022 ligger de nede på 6,8 prosent, ifølge TV 2s målinger. Foto: Ørn E. Borgen

– Nå jobber vi med budsjettet for neste år, og da vil vi gjøre enda flere grep tilpasset dagens virkelighet.

– Hva tenker du om at folk kritiserer regjeringen for å være for passive?

– Jeg er jo ikke enig i det. Hvis vi hadde vært mer aktive og økt pengebruken, hadde vi forsterket problemet enda mer.