– Må bevise at vi kan kjempe om pokalene

Dragos Hantaru var et av Europas største håndballtalenter. Nå ønsker han å ta egen karriere og ØIF Arendal til nye høyder.

I 2019 ble Dragos Hantaru trukket frem som et av de største håndballtalentene i Europa av nettstedet World Handball News, sammen med norske Alexander Blonz og svenske Valter Chrintz.

Nå har bakspilleren reist fra den rumenske ligaen for første gang og tatt fatt på karrieren i ØIF Arendal.

– Det var tre år siden, men jeg er ikke gammel i det hele tatt. Jeg har mer å utvikle meg på og det er derfor jeg kom til Norge og ØIF Arendal. Jeg vil være på mitt beste nivå, og da tror jeg Norge og Arendal er et godt og riktig steg for meg, forteller 24-åringen til TV 2.

Lærer seg språket

Rumeneren kom til Norge for under en måned siden, og når TV 2 møter bakspilleren etter trening i Sør Amfi, hilser han på norsk. For Hantaru har virkelig satt seg inn i språket til sitt nye land.

– Jeg liker å være den personen som forstår kulturen til landet jeg bor i. Jeg skal være her i minst to år, og jeg vil forstå mennesker og ha et forhold til folk. Derfor prøver jeg å forstå norsk, sier ØIF-spilleren.

Hantaru er én av fire nysigneringer i klubben som tok andreplass i sluttspillet forrige sesong.

– Det er veldig bra intensitet på alle treninger. Vi må fokusere og jobbe hardt for vi har en lang sesong foran oss. Vi må bevise at vi kan fighte for pokalene denne sesongen, så vi må trene veldig hardt, sier bakspilleren.

Sørlandslaget har også fått ny trener: danske Heine Jensen. Jensen var trener for Nærbø sammen med Rune Haugseng der han blant annet ledet dem til gull i EHF European Cup forrige sesong.

KLAR: Heine Jensen og ØIF Arendal er klare for å teste formen i Skarpnes Invitational. Foto: Anja Borg / TV 2

– Jeg synes laget ser bra ut. Det er et litt annet ØIF-lag enn det har vært de siste årene. Vi har mista en del erfarne folk med Lars Jakobsen, Sondre Paulsen og Kristan Rammel, så det er en ny formering med spennende, unge spillere, forteller Jensen.

– Det blir hardt

Etter flere uker med beinhard oppkjøring får Hantaru sin etterlengtede debut i ØIF-drakta.

Der skal han og Arendal få bryne seg på motstandere av topp, internasjonal klasse når de skal møte Aalborg, Magdeburg og Bjerringbro-Silkeborg i Skarpnes Invitational.

– Det kommer til å være Europas beste turnering. Vi kommer til å spille den beste, tøffeste og raskeste håndballen.

– Og det blir hardt. Veldig hardt, legger bakspilleren til og ler.

Jensen er imponert over at klubben har klart å trekke til seg toppklubber i en oppkjøringsturnering på hjemmebane.

– Jeg forventer masse god håndball og så forventer jeg, for vår del, at vi får målt oss med noen av de aller, aller beste og sett hvor langt vi er fra dem eller hvor nærme er vi, forteller dansken.