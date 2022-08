Alexander (25) er lei av å bli typecastet

Gi han et manus og et tidspunkt, så bryter Alexander Karlsen El Younoussi ut i full karakter – enten det er foran kamera, eller på scenen foran flere tusen mennesker.

Fredrikstad-mannen har flere ting å huke av på CV-en. Han er skuespiller, politiker, standup-komiker – og ballett-danser, selvfølgelig.

I TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende» følger vi fire kortvokste profiler som prøver å navigere seg gjennom livet, og som vil vise at de lever akkurat samme liv som alle andre.

Nå forteller den lovende skuespilleren om at han er lei av å spille både bamser og nisser, og avslører drømmerollen sin.

Debut

«KORT OG LOVENDE»: Karlsen El Younoussi er en av fire kortvokste profiler i den nye TV 2-serien. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Skuespilleren debuterte først som betalt skuespiller i komedie-filmen «Kong Curling», og har siden spilt i «Toget», «Elden», og nå i sommer på «Peer Gynt» med Aksel Hennie (46) og Dennis Storhøi (62).

Der dro han rett fra Gålå til premieren på TV 2-dokumentar-serien «Kort og lovende», som hadde premiere forrige søndag.

Men da han kom til verden for 25 år siden, var det lite kunnskap om kortvoksthet. Da hans mor, Unni, fikk beskjeden på sykehuset – visste hun ikke hvordan hun klarte å kjøre hjem den natten.

– Jeg hadde ingen formening om at Alexander var kortvokst da jeg var gravid med han. Han var født tre uker for tidlig, og jeg syntes han hadde litt korte overarmer. Legen tok bilder av det, og sendte det inn til Oslo, forteller hun i dokumentaren og legger til:

FØDT FOR TIDLIG: Moren hans, Unni, forteller at hun ikke husker hvordan hun klarte å kjøre hjem den natten. Foto: «Kort og lovende»

– Han sa: «Jeg skal sjekke det, og hvis du ikke har hørt noe fra meg på seks uker, så er alt bra.»

Det gikk seks uker uten svar.

Da hun gikk ned langs korridoren i barneavdelingen på sykehuset, møtte hun på den samme overlegen.

– Å, deg skulle jeg ha ringt! Det har jeg glemt, utbrøt han.

Han hadde fått papirene tilbake, og fortalte at sønnen hennes hadde blitt født med en sykdom som heter akondroplasi.

– Han kommer til å få store sosiale problemer, mye vondt, og han kommer til å være stygg med nedsunket ansikt, fortalte overlegen.

– Men så satt jo Alexander på fanget mitt. Og han sa jo at han så ut som en liten prins, det husker jeg. Men jeg husker ikke hvordan jeg klarte å kjøre hjem. Det var femten kilometer hvor jeg ikke husket noen ting, forteller hun.

Beintøff bransje

– Vi var den samme gjengen som ble flyttet over fra barneskolen, til ungdomskolen. Der var det litt småmobbing. Problemet var nok først og fremst at annerledesheten var mye mer tydeligere. Man vet jo at de som er litt annerledes blir lettere mobbet, og jeg hadde en assistent som het Nina. En dame som var der for meg og som er en av årsakene til at jeg lever i dag, forteller han og presiserer:

– Men jeg kan møte folk fra ungdomskolen i dag og ikke ha noe problemer med dem.

Og på videregående søkte han seg inn på musikk, dans- og dramalinjen, og det var her han følte kallet. Han hadde allerede drevet med teater, og skjønte at man kunne leve av det som et yrke.

– Jo mer jeg drev med teater og kultur, jo mer ble jeg inspirert av en regissør som heter Kjersti Horn, som også er kortvokst. Jeg møtte jo henne første gang jeg søkte på Teaterskolen. Det er jo det fysiske som er en hindring, og jeg lærte at man må jobbe beintøft – som har gjort meg sterkere.

Tett bånd

Fra han var en liten baby deltok han på de årlige treffene til den Norske Interesseforening for Kortvokste (NiK). De stelte i stand møter, treff og aktiviteter for norske kortvokste og deres nære – og fungerte også som et digert kunnskapssenter for uvitende familier.

BLE MOBBET: På ungdomskolen opplevde han å bli mobbet for sin annerledeshet. Foto: «Kort og lovende»

– Det var fire år hvor jeg ikke dro på treff, men jeg kom tilbake i 2008. Nå har jeg vært med hvert år siden da, og det var veldig gøy å møte andre kortvokste barn. Møtene pleide å være årets høydepunkt, siden da møtte man andre som var likesinnede, forteller han og skyter inn:

– Nå virker det som at jeg var veldig reflektert som liten. Det var jeg ikke, altså. Men man møtte andre som var i samme situasjon, som var fint.

Og mens han vokste opp i disse treffene, hadde hans foreldre de samme, typiske bekymringene for han som resten av foreldrene i verden. Men de var opptatte av én spesiell ting:

– De har vært på dét at jeg skal klare meg selv, og det har jeg vært veldig opptatt av selv, også. De begrensingene jeg har, har jeg jo – men jeg skal klare å jobbe med det jeg vil, uansett.

BEGRENSINGER: Noe av det viktigste har vært å jobbe med det han vil, til tross for begrensingene. Foto: «Kort og lovende»

I tillegg hadde familien hans et svært tett bånd, men han følte en dypere nærhet med både sin mor og besteforeldre. De tre lot han alltid prøve akkurat det samme som de andre gjorde – uansett om det var å sitte på traktoren til bestefar, eller prøve motorsagen som resten av barna.

– De har liksom ikke gjort forskjell på meg, som har gjort at jeg har blitt sterkere på at jeg skal få til ting, og at jeg skal være sta. Det tror jeg er veldig fint, fordi hvis man får et barn som er litt annerledes, er det fort gjort og sette barrierer rundt dem og skjerme dem.

Og det har hjulpet han, men det var én beskjed fra bestemoren hans som skulle endre hele perspektivet hans på livet.

– I julen snakket jeg med bestemoren min, siden hun visste at jeg slet med psyken. Da var det hun som fikk meg til å tenke på at det ikke er høyden min som er problemet, men at jeg må være meg selv og jobbe for ting. Hun døde et par dager etterpå, men det endret hele tankegangen min.

Tar et oppgjør med «typecasting»

LEI TYPECASTING: Nå vil han bryte ut i andre roller. Foto: «Kort og lovende»

Og nå vil skuespilleren bryte ut i roller som ikke handler om kortvokstheten sin. Han er lei av «typecasting», som er en type casting hvor man ser etter skuespillere med bestemte egenskaper – som for eksempel at han hadde spilt bamser og nisser i alle slags julefilmer.

– Jeg er ikke for typecasting, for det går i den sirkelen at «sånn har det alltid vært». Hvis man skal gå på det, så er det ganske få roller til meg, og selvfølgelig er det ting hvor man ikke kommer unna det. Men man burde heller se på hvordan man er, og jeg diskuterte det med Aksel Hennie og Mimmi Tamba her om dagen, forteller han.

Videre fastslår han at man legger merke til at han er kortvokst i hver rolle han spiller, men at det ikke skal være den store snakkisen i det han presterer.

– Jeg mener at alle skal få lov til å spille alt. Selvfølgelig er det noen forutsetninger, men det burde ikke gå på bekostninger av utseende, hudfarge, eller lignende.

– Hva hadde drømmerollen din vært?

– Jeg har to! Den ene er rollen som Tore, i musikalen «Så som i himmelen». Den andre er å jobbe som skuespiller i dyreparker, men der får jeg ikke jobb på grunn av høyden min. Jeg er åpen for alt, og har gjort både film og TV, men teater og musikaler appellerer mest.

– Og hvis du hadde sagt noe til unge Alexander i dag, hva hadde du sagt?

– Oi, det var vanskelig. Ha troa på deg selv, og drit i hva alle andre tenker. Det jeg har slitt med, er at jeg har trodd at det å være kortvokst er et problem. Men det er ikke nødvendigvis det.

Se «Kort og lovende» på TV 2 og TV 2 Play.