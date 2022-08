Brennhett marked: – Meget spesielt

Krigen i Ukraina og etterdønninger fra korona gjør at ventetiden på nye elbiler kan være svært lang. Dermed ser flere til bruktmarkedet, som for tiden er brennhett.

Så langt i år er det blitt solgt 43 prosent flere brukte elbiler enn samme tid i fjor, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken

Aleksander Vae Haaland (22) fra Stavanger har fått merke etterspørselen, etter at han la ut sin Volkswagen eGolf på Finn.

– Jeg la den ut i går ettermiddag, og det er ikke få folk som har tatt kontakt, sier Haaland til TV 2 torsdag morgen.

– Over all forventning

Haaland kjøpte bilen for 199.000 kroner for omtrent et år siden. Han har vurdert å selge den, og bestemte seg nå for å sjekke interessen.

– Interessen var over all forventning, sier han, og forteller at åtte personer har vist interesse på bare et halvt døgn.

Bilen ligger til salgs for 190.000 kroner, noe 22-åringen mener er en ganske realistisk prisforventning.

– Jeg hadde akkurat en som mente han kunne kjøpe den med én gang for 180.000, sier han.

VURDERER SALG: Haaland ville først sjekke interessen for sin eGolf, men tror nå han vil selge. Foto: Privat

Han forteller at han vil være godt fornøyd med å selge for omkring 185.000 kroner.

– Hadde du trodd at du kunne få den prisen da du kjøpte bilen for et år siden?

– Ikke i det hele tatt.

TV 2 har også vært i kontakt med flere som nå vil sjekke interessen for elbilen sin på markedet. Ronald Tvedt fra Fyllingsdalen i Bergen har nettopp lagt ut sin Tesla Model X fra 2019 for 790.000 kroner.

– Jeg føler du får godt betalt for de, når jeg ser hva andre ligger ute for. Vi selger hvis vi får en god pris, sier Tvedt.

Tror det roer seg

Haaland sier han vurderer å selge fordi han er ute etter en bil med lengre rekkevidde. Nå vurderer han å lease en elbil, eller å kjøpe en brukt elbil eller hybrid.

Han tør imidlertid ikke å regne med at markedet er like hett neste gang han skal selge en elbil.

– Jeg ser for meg sånn som markedet er nå, at det kan hende elbil har et mindre verditap enn normalt de neste årene. Men jeg har en følelse av at det vil gå tilbake til sånn det var før når markedet til slutt roer seg litt, sier han.

– Meget spesielt

Normalt har det å kjøpe elbil – og bil generelt – blitt sett på som et dårlig investeringsprosjekt, og spesielt nye biler har tapt seg mye i markedsverdi på få år.

Seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening mener derfor at bruktbilmarkedet for elbil nå er ytterst uvanlig.

– Det har blitt veldig vanlig at du hvertfall får igjen pengene du betalte for bilen for to år siden. Det er meget spesielt, fordi normalt sett vil du tape noen kroner på den perioden, sier Frydenlund til TV 2.

– Det har vel egentlig ikke skjedd før.

UVANLIG: Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening mener bruktbilmarkedet for elbil aldri har vært hetere. Foto: Aksel Jermstad / Norsk elbilforening

– Selgers marked

Frydenlund mener de største taperne på det hete markedet er alle som vil inn på markedet som førstegangs elbileiere.

– Det er en veldig fin situasjon for den som skal selge noe, men som representant for Norsk elbilforening synes jeg det er trist at vi er kommet dit at det blir vanskeligere å komme inn på markedet for de som ser etter en attraktiv bruktbil, sier han.

– Det er selgers marked. I et marked hvor etterspørselen er høyere enn tilbudet, så er det selger som har kortene på hånda.

Spår nedgang

Frydenlund sier han håper leveringssituasjonen for nye elbiler bedrer seg gjennom høsten, og at dette i tur vil roe ned bruktmarkedet noe.

– Andre halvår blir formentlig noe bedre enn første, men det er vanskelig å spå hva som skjer med tilgangen til nye biler, sier han.

Enkelte vurderer kanskje å utforske bruktmarkedet utenlands, og til dem har Frydenlund følgende råd:

– Sjekk garantibetingelsene. Det er garantibetingelsene i opprinnelseslandet som gjelder, og de kan være dårligere enn de norske. Og så kan det være greit å huske på at det finnes muligheter for å sjekke batterihelsen når du vurderer å kjøpe.