Deler store øyeblikk på TV: –Folk tenker at vi har null privatliv

I Funkyfam-serien får seerne et innblikk i store og rørende øyeblikk for kjendisfamilien.

Treningsprofil og influenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og hennes familie er tilbake på TV-skjermen med sesong fire av TV 2-programmet Funkyfam.

Denne gang blir kameraene med på personlige og rørende øyeblikk slik som fødsel og tøffe valg rundt en alvorlig syk hund.

NY SESONG: Det kommer nye episoder av Funkyfam mandag til onsdag hver uke på TV 2 Play og TV 2 Livsstil. Foto: TV 2

– Fryktelig vondt

På nyåret tok nemlig familiemoren Trude Vasstrand (58) den tøffe avgjørelsen om at huskyen Alaska skulle avlives grunnet sykdom. Nå blir øyeblikkene fra den tunge perioden å se på TV.

Det gjør dog ingenting for Trude å fange slike familieøyeblikk på film.

– Jeg tenker ikke på det i det hele tatt fordi jeg har aldri prøvd å skjule noe. Jeg har alltid vært åpen. Jeg er altfor følelsesstyrt til at jeg noen gang kunne latet som noe som helst, sier hun TV 2.

Hun håper at seerne vil like den nye sesongen, men er klar over at noen vil reagere.

HUND: Trude Vasstrand mistet sin tidligere hund Alaska til alvorlig sykdom. Foto: TV 2

– Det kan hende at vi får en del pepper fordi vi har hatt kameraene tettere på og dermed bydd mer på oss selv. Det kan hende at folk sier: «Herregud, det er bare en hund». Men har du hatt dyr, så vet du at det gjør fryktelig vondt og sorg er sorg uansett.

Har fått ny hund

Trude forteller videre at hun i dag er ferdig med sorgprosessen rundt Alaska.

– Når det er sykdom, så får man tid til å forberede seg. Vi kjempet så lenge som vi synes det var forsvarlig og prøvde å la hun leve. Også så vi at dette går ikke.

På dette tidspunktet hadde hun også allerede bestemt seg at hun skulle få en ny hund. Hun beskriver situasjonen som ambivalent.

HUSKY: Det er flere i familien Massa Vasstrand som har den samme hunderasen, nemlig husky. Foto: TV 2

– Her holder du på å dø og det er faktisk jeg som avgjør det, og samtidig planlegger jeg å få en ny bestevenn. Alaska ville aldri tålt at jeg hadde fått meg en ny hund. Hun ville bare ha meg og ville helst ha alle andre unna. Det er et svik og det er en sorg.

Likevel forteller hun at man må være fornuftig.

– Det er vondt, men det er klart at man må være rasjonell også, sier familiemoren og påpeker at hun ikke kunne grave seg selv ned.

I dag har Trude huskyen Freke, som hun beskriver som en fin, kjælen og kosete hund.

Kontrast med liv og død

Rett før Trude mistet hunden Alaska, ble også det fjerde barnet til Jørgine Vasstrand (33) og ektemannen Morten Sundli (32) født. Det ble en sønn ved navnet Indigo Iro.

– Det var veldig spesielt at han ble født og Alaska døde. Det var en miks av enorm glede og ordentlig trist. Jeg synes det ble fint. Det ordnet seg på en måte til slutt, sier Jørgine som i tillegg til å være aktuell med Funkyfam, skal være deltaker i «Skal vi danse: all stars» denne høsten.

– Det var en fin kontrast, det var det, legger Sundli til.

På spørsmål om hvordan det føles å ha kameraer rundt seg i store øyeblikk, forteller paret at de har et godt forhold til filmteamet og at det føles komfortabelt. Ved flere øyeblikk får familien i tillegg filme selv, som for eksempel da Jørgine skulle føde.

– Jeg tror folk tenker at vi har null privatliv, at det er kameraer hele tiden og at vi deler absolutt alt. Det er på ingen måte sånn. Vi deler litt av livet vårt og kanskje litt de store linjene, sier Jørgine og legger til:

FØDESTUEN: I den nye sesongen av Funkyfam får seerne bli med inn i fødestuen. Foto: TV 2

– Men utenom det, så føler jeg at vi lever et veldig normalt liv som ikke kommer på TV.

Mer komfortable

Både Jørgine og ektemannen håper at den nye sesongen kommer til å bli godt tatt imot av seerne.

– Jeg synes at av det vi har sett, så er det den beste sesongen hittil, sier Sundli.

– Det blir på en måte nærere og nærere fordi alle blir mer komfortable. For hver gang vi skal gjøre en ny sesong, så tenker jeg at det er ingenting skjer og at det bare skal bli kjedelig TV. Men det er kanskje den sesongen hvor jeg føler at folk begynner å bli voksne, utdyper Jørgine.

FIREBARNSMOR: Jørgine Vasstrand har fire barn, derav to er sammen med ektemannen Morten Sundli. Foto: TV 2

Hun forteller deretter at hun føler at alle er seg selv i serien.

– Det er godt å se at jeg kjenner alle igjen. Hvis ikke, hadde vi ikke gjort det. Det verste som finnes er å se seg selv på TV og se at man er falsk, sier treningsprofilen.

Se Funkyfam hver mandag til onsdag på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.