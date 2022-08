Hollywood-legenden ser for seg at dette er hans siste rolle

SLUTT?: Steve Martin vil ikke bruke ordet «pensjonering», men bekrefter at han ikke er interessert i å spille i flere filmer. Foto: Michael Tran / AFP

Etter mer enn 60 år i bransjen var Hollywood-legenden Steve Martin (76) klar for å pensjonere seg.

Så kom Hulu-serien «Only Murders in the Building» og hele tre Emmy-nominasjoner, et nytt standup-show og en ny bok. Men nå ser det ut til å gå mot slutten.

Det sier 76-åringen i et nytt intervju med The Hollywood Reporter.

Vil prioritere familie

– Når dette TV-programmet («Only Murders in the Building», red.anm.) er ferdig, kommer jeg ikke til å oppsøke andre. Jeg kommer ikke til å oppsøke andre filmer. Jeg vil ikke gjøre cameos. Dette er, merkelig nok, det.

Grunnen til at han ønsker å gi seg er at han vil prioritere livet sitt utenfor skjermen.

OSCAR: I 2014 ble Steve Martin tildelt den gjeve Æres-Oscaren. Foto: Robyn Beck/AFP

– Jeg har et familieliv som er ganske morsomt. Å filme en film nå, dra for å bo et annet sted, jeg er ikke villig til å gjøre det lenger. Jeg kan ikke forsvinne i tre måneder, forteller Martin.

Selv om skuespilleren er innstilt på å bremse ned på prosjektene, vil han ikke bruke det offisielle ordet «pensjonering» enda. Han bekrefter at han ikke er interessert i å gjøre flere standup-show eller filmer, men mener fremdeles at «pensjonering» ikke blir det rette ordet.

– Min kone sier hver gang: «Du sier at du skal pensjonere deg, og så finner du alltid på noe». Jeg er virkelig ikke interessert i å pensjonere meg. Det er jeg ikke. Men jeg vil bare jobbe litt mindre. Kanskje.



Fikk Æres-Oscar

Steve Martin har gjennom årene arbeidet både som skuespiller, komiker, skribent, produsent, musiker og komponist.



Han er blant annet kjent for å ha spilt i store komedier som «Brudens far», «Den rosa panteren» og «Dusinet fullt».

Han har hele 71 nominasjoner til ulike film- og TV-priser, hvorav han har vunnet 24. I 2014 ble han tildelt den høythengende Æres-Oscaren for sin innsats gjennom et langt liv i filmbransjen.