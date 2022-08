Søker dyreglade barn til barne-TV på TV 2

Interesserer du deg for dyr og kryp og elsker å være i naturen? Har du en god venn/et søsken som gjør det samme? Er dere mellom 7-10 år?

Da trenger vi dere til å bli med på en spennende ekspedisjon!

Til sesong to av «Oiii's naturpatrulje» for barn på TV 2 skal vennepar sammen med en naturveileder ut for å finne spennende, ville og sjeldne dyr og kryp i den norske naturen. Dyr som gjemmer seg og som kan være skikkelig vanskelige å finne.

Innspillingene vil foregå i Flå kommune i Hallingdal i ukene 38/39.

Innspillingen tar én dag.

Vil ditt barn og en kompis være med naturveilederen på en vill natur-ekspedisjon?

Send da en e-post med en video av venneparet, der de sammen forteller hvem de er og hvorfor nettopp de skal bli med på eventyr og lete etter dyr! Videoen må være maks 30 sekunder lang.

Dette sendes til castingnorge@drivestudios.dk innen 5/9.